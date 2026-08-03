Um casal que foi roubar em Americana se deu mal. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu um homem e uma mulher por tentativa de furto qualificado no Cemitério da Saudade, na noite deste domingo (2).

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A ação foi realizada pela Equipe após acionamento do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que flagrou um casal em atitude suspeita por meio do sistema de videomonitoramento.

Ao chegarem ao local, os guardas municipais iniciaram as buscas com apoio de outras equipes. A mulher foi localizada escondida ao lado de um túmulo, com uma mochila contendo 20 argolas de latão, uma chave turquesa, uma chave de roda, uma serrinha, uma capa para notebook e outros objetos.

Durante a varredura, o segundo suspeito foi encontrado escondido sobre uma árvore nas proximidades. Ele negou participação no crime e não apresentou justificativa para estar no interior do cemitério.

Na averiguação, os agentes constataram que diversos jazigos apresentavam sinais de violação e que as argolas de latão haviam sido retiradas. O responsável pelo Cemitério da Saudade reconheceu os materiais apreendidos como pertencentes ao patrimônio do local, estimando o prejuízo evitado em aproximadamente R$ 1 mil.

Casal recebeu voz de prisão

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tentativa de furto qualificado. Ambos permaneceram presos e à disposição da Justiça. Os materiais recuperados foram restituídos ao responsável pelo cemitério.

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