Bariloche, na Patagônia Argentina, vive sua temporada mais movimentada do ano. Com montanhas cobertas de neve, centros de esqui, paisagens naturais e uma gastronomia típica que convida a aproveitar o frio, o destino recebe milhares de brasileiros em busca da experiência de inverno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para desfrutar cada passeio com conforto e tranquilidade, alguns cuidados simples fazem toda a diferença durante a viagem.

O primeiro passo é escolher as roupas adequadas. A recomendação é vestir-se em camadas: uma primeira camada térmica para manter o corpo seco, uma intermediária para conservar o calor e uma terceira impermeável ou corta-vento para proteger da neve, da chuva e das rajadas de vento. Acessórios também fazem diferença: gorro, luvas, cachecol, meias térmicas e calçados apropriados ajudam a proteger áreas mais sensíveis. O Manual MSD destaca que uma quantidade importante de calor pode ser perdida pela cabeça, o que torna o uso de gorro especialmente relevante em dias frios.

Outro cuidado que costuma ser subestimado é a proteção da pele. Mesmo durante o inverno, a radiação ultravioleta permanece intensa e pode ser potencializada pela neve, que reflete até 80% dos raios UV, aumentando a exposição da pele e dos olhos. Em regiões de maior altitude, como Bariloche, essa incidência também tende a ser mais elevada.

“É muito comum as pessoas associarem o uso do protetor solar apenas aos dias quentes, mas isso é um mito. Em destinos de neve, a radiação ultravioleta continua intensa e a reflexão da luz na neve aumenta significativamente a exposição da pele. Além do filtro solar com FPS 50 ou superior, é importante usar protetor labial, hidratantes para o rosto e para as mãos, já que o frio e o vento favorecem o ressecamento e podem provocar rachaduras na pele”, explica a médica dermatologista da Clínica Inderma Bariloche, Dra. Giselle Ignlberg.

A hidratação também merece atenção. Durante os dias frios, a sensação de sede costuma diminuir, mas o organismo continua perdendo líquidos pela respiração e pela transpiração. Manter uma boa ingestão de água ao longo do dia ajuda a preservar o equilíbrio do organismo e contribui para reduzir o ressecamento da pele e das vias respiratórias.

Para quem pretende praticar esqui, snowboard ou fazer caminhadas na neve, a recomendação é utilizar equipamentos apropriados, respeitar os níveis de dificuldade das pistas e seguir as orientações dos instrutores e centros turísticos.

Outra dica importante é fazer pausas para se aquecer durante atividades prolongadas ao ar livre. De acordo com o Manual MSD, permanecer por longos períodos em ambientes frios, especialmente com roupas úmidas ou sob vento intenso, aumenta a perda de calor corporal. Caso surjam tremores persistentes, dificuldade de coordenação, sonolência excessiva ou confusão, a orientação é interromper a atividade e procurar imediatamente um local aquecido.

Além da proteção da pele, os olhos também merecem atenção. O uso de óculos de sol com proteção contra raios UVA e UVB ajuda a reduzir o impacto da luminosidade refletida pela neve e protege contra a radiação ultravioleta durante os passeios.

Com planejamento, roupas adequadas e cuidados simples, os visitantes podem aproveitar o melhor que Bariloche oferece durante o inverno: paisagens nevadas, esportes de montanha, gastronomia típica e experiências inesquecíveis em um dos destinos mais procurados da América do Sul.

Sobre a Emprotur Bariloche

A Emprotur é uma entidade mista responsável pelo fomento e promoção turística de Bariloche, um dos destinos mais requisitados da Argentina. A cidade abriga o centro de esqui mais desenvolvido da América do Sul, o Cerro Catedral, além do Cerro Campanário, considerado o oitavo lugar na lista das melhores vistas do mundo, segundo a National Geographic, e outros pontos turísticos ideais para a contemplação, como o Cerro Otto e o lago Nahuel Huapi.

Bariloche é a capital nacional do turismo de aventuras, possuindo opções para a prática dos esportes de neve e de outras modalidades, como mountain bike, rafting, navegação e trekking. Localizada na região da Patagônia argentina, também é internacionalmente reconhecida pela produção de chocolates e cervejas artesanais.

Leia + sobre turismo e notícias internacionais