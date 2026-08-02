O Corinthians saiu em desvantagem no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Neste domingo, o Timão perdeu para o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e precisará correr atrás do resultado na partida de volta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Matheus Bahia e Alan Patrick anotaram os gols do triunfo colorado.

Situação do confronto

Com o resultado, o Corinthians chega para o jogo na Neo Química Arena em desvantagem de dois gols e precisa vencer por três ou mais de diferença para avançar direto às quartas de final da Copa do Brasil. Por sua vez, o Inter pode perder por um gol de diferença que ainda assim segue vivo.

Próximo jogo

Corinthians x Internacional (Copa do Brasil – Oitavas de final, jogo de volta)

Data e horário: 6 de agosto de 2026 (quinta-feira) às 20h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Leia + sobre esportes