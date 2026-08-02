O Palmeiras fez 3 a 0 no Fortaleza na tarde deste domingo e praticamente garantiu a passagem para as quartas-de-final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece ainda este mês no Ceará.
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Com um primeiro tempo morno, o Verdão se soltou na segunda etapa contando com os craques John Arias e Flaco Lopez.
Maurício abriu o placar aos 48′ e o Palmeiras mostrou muita força no segundo. Arias aproveitou cruzamento na pequena área, venceu o zagueiro e tocou de cabeça para ampliar.
Palmeiras vê volta de Victor Roque
Cotado para ir para a Copa do Mundo mas fora há meses por lesão, Victor Roque entrou no segundo tempo. Mas ele viu brilhar o argentino Flaco Lopez, que fez o 3o do Verdão. O lance ainda chegou a ser anulado, mas o VAR confirmou o tento.
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