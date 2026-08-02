Pastor Miguel Pires pede implantação de toldo em área externa de UBS, no Jardim Boer

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No documento, o autor afirma que foi procurado por usuários da unidade que, solicitando a implantação de um toldo na área externa onde são realizadas as atividades do programa “Vivendo com Exercício”. “A área recebe intensa incidência de sol durante o período das atividades, o que tem causado desconforto aos participantes, em sua maioria pessoas idosas, além de dificultar a realização dos exercícios físicos e comprometer a qualidade das ações de promoção à saúde”, afirma Pastor Miguel.

O autor ressalta ainda no que a implantação de uma cobertura proporcionará um ambiente mais seguro e confortável. “Além de proporcionar uma maior proteção contra a exposição do sol o local ficará adequado para a prática das atividades, contribuindo para a permanência e o fortalecimento do programa desenvolvido pela equipe da unidade”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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