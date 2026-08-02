O Revelando SP, maior festival de cultura tradicional paulista, fez uma estreia de sucesso neste sábado (1º) em Americana, neste encontro que valoriza as raízes do estado de São Paulo. O festival continua neste domingo (2), no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com entrada gratuita, e grande show do cantor Renato Teixeira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Trata-se do primeiro evento do calendário comemorativo de agosto, mês em que Americana completa 151 anos de história. São dois dias de atividades com culinária típica, artesanato, manifestações da cultura popular e apresentações artísticas de diversas regiões do estado. O Revelando SP tem cenografia especial para reunir 66 atrações de 45 municípios paulistas, em uma grande celebração da cultura tradicional.

default

Neste sábado, a programação trouxe para Americana a diversidade cultural do estado, com apresentações de Batuque de Umbigada Bom Princípio de Rafard, Orquestra de Viola de Hortolândia, Coral Indígena Mborai Mirim – Mongaguá, Petrovich Show Encanto, Magia e Alegria – Praia Grande, Jongo Turivimba Quilombo Cafundó – Salto de Pirapora, Quadrilha de Bonecões da Mantiqueira – Caçapava, Orquestra Morena da Fronteira de Viola Caipira – Socorro, Cururueiros do Araritaguaba – Porto Feliz e dos sertanejos Sami Rico, o filho da Lenda José Rico, da dupla com Milionário, e Mococa & Paraíso, reconhecidos pelo grande sucesso “Ipê Florido”. Confira as atrações de domingo no final da matéria.

“Foi muito bonito ver tantas atrações diferentes, tantas opções de culinária e artesanato e, acima de tudo, tantas famílias reunidas ao longo de todo o dia. Um evento feito para curtir com calma, sem pressa, pra viver todas as experiências. Nossa gratidão ao Estado e ao público por esse dia lindo. Amanhã tem mais!”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Tivemos um sábado maravilhoso com muita diversidade cultural no CCL. O Revelando SP está em Americana graças ao bom relacionamento do prefeito Chico Sardelli com o Governo do Estado e estamos felizes com a adesão do público e com a repercussão positiva. Esperamos reencontrar todos aqui novamente no domingo, para mais atrações culturais típicas do nosso interior”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A edição americanense conta com a presença dos seguintes municípios paulistas: Américo Brasiliense, Bragança Paulista, Biritiba Mirim, Caçapava, Campinas, Guapiara, Guararema, Guaratinguetá, Guarulhos, Hortolândia, Iepê, Iguape, Itapira, Itaoca, Jacareí, Mogi Guaçu, Mongaguá, Monte Mor, Nazaré Paulista, Novo Horizonte, Palmital, Pariquera-Açu, Pedra Bela, Peruíbe, Pindamonhangaba, Piracaia, Piracicaba, Porto Feliz, Praia Grande, Rafard, Redenção da Serra, Ribeirão Grande, Sales Oliveira, Salto de Pirapora, Santa Fé do Sul, Santo Antônio da Alegria, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sarapuí, Socorro, Tarumã, Taubaté e Várzea Paulista.

O Revelando SP é realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Prefeitura de Americana, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e apoio institucional do Sebrae.

Confira a programação deste domingo Revelando SP :

02/08 (domingo), das 10h30 às 20h

11h00 – Jongo Dito Ribeiro – Campinas

11h40 – Yvan e Luan de Itaoca

12h30 – Orquestra Feminina de Viola Caipira – Santa Bárbara d’Oeste

11h00 – 13h00

Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo – Socorro

Congada São Benedito e Folia de Reis Estrela Guia – Mogi Guaçu

Congada de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Piracicaba

Congada da Dona Luzia de São Bento do Sapucaí

13h30 – Tiririca e Capoeira Paulista e o Batuque dos Engraxates – Campinas

14h50 – Grupo de Fandango de Tamanco Cuitelo – Ribeirão Grande

15h40 – Diogo Viola e Carlinhos – Barretos

18h00 – Renato Teixeira

Leia + sobre diversão e arte