O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana receber a peça infantil “Estrelas do K-Pop”, com sessão às 16h. O espetáculo musical combina dança, interpretação e grandes sucessos inspirados no universo cultural sul-coreano. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.
A montagem promete trazer uma aula de coragem, união e autoconfiança, embalada pelos ritmos e cores do fenômeno que conquistou o mundo. A trama acompanha um grupo de jovens guerreiras que precisa enfrentar desafios e superar obstáculos para descobrir que o maior poder reside na crença em si mesmas.
Estrelas do K-Pop
O musical constrói uma narrativa sobre a força que nasce da amizade e da determinação coletiva. A produção conta com elementos cênicos idealizados para transportar a plateia para o universo do K-pop, incluindo coreografias, figurinos e uma trilha sonora de impacto.