Rafael Piovezan (PL), prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, declarou oficialmente apoio político a Franco Sardelli (PL) como seu candidato a deputado estadual pras eleições deste ano. O candidato a federal do prefeito barbarense deve ser seu vice-prefeito Felipe Sanches (PL).

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O filho do prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi registrado como candidato do prefeito barbarense em declaração no evento que lançou Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a reeleição a governador.

Piovezan emocionado com Tarcísio

O prefeito barbarense publicou um vídeo em que recebe deferência de Tarcísia durante a convenção do Republicanos.

PL NA REGIÃO COM 4 CANDIDATOS Além de Franco e Sanches, o PL ainda terá candidatas em Americana a vereadora Leonora do Postinho (federal) e em Nova Odessa a ex-primeira dama Andrea Souza.

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