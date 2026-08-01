São Paulo reúne 127 oportunidades de exportação selecionadas no âmbito do Acordo de Parceria Mercosul–União Europeia.

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Elaborado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em cooperação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o levantamento mostra que o estado, maior exportador brasileiro, tem potencial para ampliar sua inserção no mercado europeu, formado por 722 milhões de consumidores e um PIB conjunto de US$ 24,2 trilhões.

Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica.

A análise fundamenta-se na metodologia por código tarifário internacional (SH6) para identificar os produtos com maior margem de ganho competitivo a partir da desgravação tarifária progressiva promovida pelo acordo. A publicação também aplica a metodologia do Mapa de Oportunidades da ApexBrasil para identificar quais produtos apresentam maior potencial de inserção no mercado europeu a partir da implementação do Acordo Mercosul–União Europeia.

Indústria de alto valor agregado fortalece o potencial exportador paulista

São Paulo liderou as exportações brasileiras em 2025, respondendo por 20,5% das vendas externas do país e por 40,4% das exportações da Região Sudeste. A pauta exportadora paulista é altamente diversificada e tem como principal característica a forte presença da indústria de transformação, responsável por 88,2% das exportações estaduais, com destaque para segmentos intensivos em tecnologia e de maior valor agregado, como aeronaves, veículos, equipamentos industriais e produtos químicos.

Pauta atual: Em 2025, os principais grupos exportados por São Paulo foram açúcares e melaços (11,7%), aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (6,4%), óleos combustíveis de petróleo (5,9%), veículos automóveis de passageiros (4,4%), óleos brutos de petróleo (4,3%), carne bovina (4,3%), sucos de frutas e vegetais (4,2%) e soja (2,5%), refletindo a diversidade da estrutura produtiva paulista.

Equilíbrio das oportunidades selecionadas: Das 127 oportunidades selecionadas, 96 pertencem à indústria e 31 ao agronegócio. As oportunidades abrangem os 27 países da União Europeia e podem beneficiar as 3.842 empresas paulistas que atualmente exportam para o bloco.

Liderança industrial amplia as oportunidades de São Paulo no mercado europeu

O diagnóstico demonstra que São Paulo reúne uma combinação singular de escala produtiva, diversificação e competitividade internacional. Com uma base industrial consolidada e forte presença em setores de maior intensidade tecnológica, o estado está especialmente bem posicionado para ampliar sua participação no mercado europeu a partir da implementação do Acordo Mercosul–União Europeia.

Acesse o estudo e os dados regionais do acordo

Para conferir o detalhamento das análises de impacto do acordo, acesso o estudo completo [aqui] . A relação na íntegra de todas as oportunidades mapeadas para o estado, filtradas por setor e posição tarifária (SH6), está disponível para consulta pública e interativa no Painel de Oportunidades da ApexBras.

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