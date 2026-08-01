Leitora entrou em contato com o site reclamando do acúmulo de lixo na av Armando Salles em Americana. Ela contou que já entrou em contato com vereadores mas ainda não obteve retorno.

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Relato da leitora

Os lixos na Av Armando Salles de Oliveira, na altura do campo de society, no inicio dela está vergonhoso.

Nao tem uma lixeira comunitaria na esquina. Tem a lixeira do predio, que esta um nojo. Lotada de lixo. Rasgados. Jogados pelo chao. Se deixa na rua os sacos o lixeiro leva só alguns, pessoal coloca ate no canteiro do meio e eles nao levam.

Vergonhoso. Esta um nojo a esquina do predio.

A lixeira do society o proprietario arrancou pq todos colocavam la e os moradores de rua mexiam e o lixeiro nao levava tudo. Ficava tdo espalhado na calcada. Agora é na esquina do predio.

A esquina esta nojenta de lixos. E como param carros na avenida. Os lixos nas calcadas, o lixeiro nao pega. Pq eles passam so na rua. E os carros fjcam parados na e os sacos

É um absurdo com a Saúde da população. Isso é saúde pública. Determinantes sociais que interferem na saúde ds poupulação. Esse monte de lixo rasgado e espalhado na rua. Absurdo.

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