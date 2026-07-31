IA cabe no bolso

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Durante muitos anos, desenvolver um aplicativo, automatizar processos ou criar sistemas personalizados era um investimento acessível apenas para grandes empresas. Hoje, esse cenário mudou. Com o avanço da inteligência artificial e das plataformas de desenvolvimento de baixo código (low-code e no-code), micro e pequenos empreendedores já conseguem automatizar tarefas, criar aplicativos internos e melhorar a gestão dos negócios com investimentos significativamente menores e em prazos muito mais curtos.

Essa transformação acontece em um momento importante para o empreendedorismo brasileiro. Dados do Sebrae apontam que os pequenos negócios representam cerca de 99% das empresas do país e são responsáveis por mais da metade dos empregos formais. Ao mesmo tempo, a digitalização deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade competitiva. Quem consegue produzir mais, atender melhor e tomar decisões mais rápidas ganha espaço no mercado.

Segundo Bruno Castro, especialista em inteligência artificial e transformação digital da B.Castro Consultoria, a democratização da tecnologia abriu uma oportunidade inédita para pequenos empresários. “Hoje, um profissional liberal ou um microempreendedor pode utilizar inteligência artificial para resolver problemas do dia a dia sem precisar investir milhões em tecnologia. A IA deixou de ser uma ferramenta exclusiva das grandes corporações e passou a fazer parte da rotina de quem deseja crescer com eficiência”, afirma.

Na prática, a tecnologia pode ser utilizada para automatizar atendimento ao cliente, organizar documentos, gerar propostas comerciais, controlar processos internos, criar aplicativos personalizados, acompanhar indicadores, emitir alertas e integrar diferentes sistemas. Em vez de substituir pessoas, essas soluções eliminam tarefas repetitivas e permitem que o empreendedor dedique mais tempo ao relacionamento com clientes e ao planejamento estratégico do negócio.

Outro avanço importante é a popularização das plataformas que permitem desenvolver soluções praticamente sem programação. Com apoio técnico especializado, empresas conseguem construir aplicativos para controle de vendas, gestão de equipes, acompanhamento de serviços e comunicação com clientes de forma muito mais rápida do que há poucos anos. O resultado é aumento de produtividade, redução de erros operacionais e maior capacidade de escalar o negócio.

“O empresário não precisa mais adaptar seu negócio às limitações das planilhas ou dos sistemas prontos. Hoje é possível criar soluções sob medida para a realidade de cada empresa, automatizando exatamente aquilo que gera desperdício de tempo e recursos. A tecnologia deixou de ser um luxo para se tornar uma ferramenta estratégica de crescimento”, destaca Bruno Castro.

Para o especialista, a inteligência artificial representa uma oportunidade especialmente importante para quem empreende com equipes reduzidas. “Quando pequenas empresas utilizam tecnologia para automatizar processos, elas passam a competir em outro nível. A IA aumenta a capacidade técnica, melhora a qualidade das entregas, reduz custos operacionais e ajuda o empreendedor a tomar decisões com muito mais precisão. O futuro da competitividade não está apenas nas grandes empresas, mas também na capacidade dos pequenos negócios de utilizar a tecnologia a seu favor”, conclui.

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