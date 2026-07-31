A cantora Lauana Prado anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), o nascimento de Dom, seu primeiro filho. O bebê veio ao mundo em São Paulo, por volta das 7h30, na 38ª semana de gestação, marcando um dos momentos mais especiais da vida da artista

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Dom nasceu saudável, por meio de uma cesariana, pesando 2,995 kg. O nome escolhido para o bebê também carrega um significado especial. De origem latina, “Dom” deriva de Dominus e significa “Senhor” ou “Dono”, estando associado a força, liderança e autoridade.

Vídeo- Lauana Prado no hospital

A sua chegada representa a realização de um sonho que Lauana compartilha com o público há anos. Em diferentes entrevistas e momentos da carreira, a cantora sempre falou sobre o desejo de construir uma família e viver a maternidade.

A gravidez foi anunciada em fevereiro deste ano. Dom foi concebido por meio da fertilização in vitro (FIV), técnica de reprodução assistida escolhida por Lauana após o congelamento de embriões. Para a fecundação, a cantora recorreu a um banco internacional de sêmen e, após quatro tentativas de coleta, conseguiu embriões viáveis. O embrião que deu origem à gestação foi transferido para o útero em novembro do ano passado e, semanas depois, o primeiro ultrassom confirmou o desenvolvimento saudável da gravidez.

As últimas semanas têm sido um verdadeiro mar de emoções para Lauana. Há cerca de um mês, a cantora oficializou sua união com Tati Dias em uma cerimônia intimista à beira-mar, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Realizada no fim de junho, a celebração reuniu familiares e amigos próximos e marcou o início de uma nova fase na vida do casal.

As novidades não se limitaram à vida pessoal. Na noite de quinta-feira (30), Lauana deu início aos lançamentos de “Cantos da Casa”, o projeto mais intimista de sua trajetória, gravado no início de julho, já na reta final da gestação. O primeiro volume reúne as faixas “Saudade Sua” e “Dom”, composição autoral escrita pela cantora em homenagem ao filho. Intitulada com o nome escolhido para o bebê, a canção ganhou um videoclipe, que já está disponível no YouTube.