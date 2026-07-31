Sheilla Souza, a Mãe Sheilla de Yemanjá, moradora de Sumaré há 37 anos, é mãe-de-santo e fundadora da Tenda de Umbanda Mãe Severina e Caboclo Pena Verde, Curadora do Ponto de Cultura “Espaço Cultural Marielle Franco”, também atua promovendo a Economia Solidária.

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Foi servidora pública municipal na área de educação por mais de 15 anos e Conselheira Tutelar Suplente. Atualmente Sheilla é presidenta do Diretório Municipal do PSOL Sumaré.

Mãe Sheilla teve sua candidatura homologada na convenção estadual do PSOL SP, no último domingo como co-deputada federal pela Bancada das Trabalhadoras, candidatura coletiva que compõe juntamente com Edilene Santana (Campinas), Isis Flor (Marília) e Jenny Farias (Praia Grande), todas elas militantes da corrente interna Fortalecer o PSOL.

O slogan Diversas, Mas Não Dispersas define bem a pluralidade da candidatura coletiva.

Além de Mãe Sheilla

Outros nomes da cidade que devem vir a deputado federal este ano são Raí do Paraíso, Luís Dalben, Ana Cleia e Hélio Silva.