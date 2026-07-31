O presidente Lula da Silva (PT) deixou claro, em entrevista na noite desta quinta-feira (30) ao podcast Inteligência Ltda., que não pretende participar dos debates do primeiro turno das eleições.

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Segundo ele, sua decisão está condicionada ao nível dos candidatos e à qualidade das discussões propostas, embora acompanhe a definição do cenário eleitoral. Ao abordar o tema, Lula afirmou que não pretende comparecer a debates que, em sua avaliação, não ofereçam um ambiente adequado para o diálogo ou contribuam para informar a população.

Fala Lula

“Eu estou vendo o quadro eleitoral. Eu, como presidente da República, não vou para debate ouvir bobagem.” Na sequência, Lula explicou que considera essencial que os debates tenham utilidade para os eleitores e sirvam para qualificar o debate público, indicando que não vê sentido em participar de encontros marcados por ataques ou pela ausência de compromisso com a discussão de propostas.

“Eu quero saber qual o nível do debate. Por que ir para um debate, se ele não serve para informar a população e politizá-la? Por que vou fazer um debate com um cara que não tem compromisso com ninguém?”, afirmou.

O presidente também argumentou que os candidatos devem manter uma postura respeitosa durante as discussões, lembrando que pessoas de diferentes perfis acompanham esse tipo de evento. “O cara tem que ter em conta o seguinte. Quem está assistindo a gente pode ser uma mulher, um velhinho, uma criança. Se você não tiver uma relação de respeito, por que vou me subordinar a isso?”, declarou.

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