O trabalho de revitalização da sinalização viária com a conclusão dos serviços na Av. Campos Sales, no Viaduto Amadeu Elias e na Rua Dr. Cândido Cruz segue. A Prefeitura de Americana executa a obra por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

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As intervenções incluem a pintura de faixas de pedestres, linhas contínuas e tracejadas, áreas zebradas, faixas de retenção, lombadas, símbolos e legendas de trânsito, com o objetivo de reforçar a segurança e organizar a circulação de veículos e pedestres.

“A sinalização viária é fundamental para a orientação e segurança no trânsito, organizando o fluxo de veículos. Motoristas e pedestres devem respeitar as regras de trânsito para evitar acidentes e promover a acessibilidade nas vias. O trabalho de reforço na sinalização é constante em Americana e segue um cronograma para atender as demandas de todos os bairros da cidade”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da Av. Campos Sales

Além dos trechos recentemente concluídos, o cronograma de revitalização já contemplou as avenidas Iacanga, América, Gioconda Cibin, Nove de Julho, Raphael Vitta e Dr. Antônio Lobo, além do trecho da Rua Washington Luiz até a Avenida Nove de Julho e de vias da região central.

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