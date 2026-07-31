O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a prefeitura a instituição do Programa Municipal de Auxílio ao Cuidador Familiar de Pessoa com Deficiência no Município de Americana.

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De acordo com o parlamentar a proposta tem o objetivo de oferecer apoio financeiro às famílias que dedicam cuidados permanentes a pessoas com deficiência e prevê que o benefício tenha caráter complementar, destinado às famílias que atendam aos critérios técnicos e socioeconômicos a serem definidos pelo Poder Executivo, sem substituir benefícios já existentes, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo Brochi, muitas famílias enfrentam uma realidade difícil, em que um dos responsáveis precisa deixar o emprego ou reduzir sua jornada para prestar assistência integral a um filho, pai, mãe ou outro familiar com deficiência. Com isso, a renda diminui justamente quando aumentam as despesas com medicamentos, terapias, alimentação especial, fraldas, equipamentos e transporte para tratamentos.

Thiago Brochi fala

“A pessoa com deficiência precisa de cuidados, mas quem cuida também precisa de apoio. Muitas famílias vivem uma rotina de dedicação integral e enfrentam dificuldades financeiras para garantir qualidade de vida ao familiar. Nosso objetivo é oferecer uma política pública que reconheça esse trabalho e ajude essas pessoas a enfrentarem essa realidade com mais dignidade”, destaca o vereador.

Na indicação, Brochi ressalta que investir nas famílias cuidadoras significa fortalecer a inclusão social, preservar os vínculos familiares, reduzir situações de vulnerabilidade e evitar, sempre que possível, a institucionalização de pessoas com deficiência. Para o autor a proposta também busca valorizar o papel desempenhado pelos cuidadores familiares, frequentemente exercido de forma silenciosa e sem qualquer remuneração.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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