Franco Baresi morreu, nesta sexta-feira, aos 66 anos, anunciou o Milan, único clube que o antigo defesa representou na carreira.

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«A história do Milan chora pela partida de Franco Baresi. Seu exemplo e sua dedicação serão, para sempre como sua camisola número 6, parte integrante e fundamental do ADN e do caminho de todo o Clube», lê-se na nota emitida.

Considerado um dos melhores defesas da hitória do jogo, o homem que executou como nenhum outro a posição de líbero pela inteligência com que se movimentava em campo, representou os rossoneri entre 1977 e 1997, sendo pilar fundamental nos anos de ouro do clube.

Baresi multicampeão

Vencedor com a camisa milanesa de seis campeonatos, três Ligas dos Campeões, duas Taças Intercontinentais, três Supertaças italianas, entre outros títulos, Baresi foi também campeão do Mundo com a Itália, em 1982, mas é também pelo exemplo que fica eternizado na história.

Fez duros embates com a seleção brasileira, com vitórias e derrotas.

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