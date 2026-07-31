A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) esteve reunida, na noite de quarta-feira (29), com moradores do Nova Americana e bairros adjacentes para ouvir as principais demandas da região e discutir melhorias para a região. A visita faz parte da agenda de fiscalização e acompanhamento dos bairros realizada pela parlamentar.

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Durante o encontro, os moradores apresentaram reivindicações relacionadas à segurança pública, manutenção de vias, iluminação, limpeza e outros serviços de competência do município. Jacira ouviu as solicitações e informou que as demandas serão encaminhadas ao Poder Executivo por meio de indicações e requerimentos.

Segundo a vereadora, o contato direto com a população é fundamental para identificar as necessidades de cada região e buscar soluções junto à administração municipal.

Jacira fala

“É conversando com os moradores que conseguimos compreender a realidade de cada bairro e atuar de forma mais eficiente. Nosso compromisso é acompanhar de perto essas demandas e cobrar as melhorias necessárias”, afirmou.

Jacira destacou que seguirá realizando visitas aos bairros de Americana para fortalecer o diálogo com a população e contribuir para que as reivindicações dos moradores sejam transformadas em ações concretas.

Dr. Rovina, prefeitura informa sobre atendimento ginecológico na rede municipal de saúde

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal Saúde de Americana em resposta ao requerimento nº 728/2026, no qual solicitou informações sobre a estrutura e o atendimento na área de ginecologia da rede municipal de saúde de Americana.

Na resposta, enviada pela secretaria de saúde a administração municipal informou atualmente a rede pública conta com doze médicos ginecologistas, distribuídos entre as Equipes de Atenção Primária (EAP), realizando atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A Prefeitura também encaminhou a escala completa contendo os dias e horários de atendimento de cada profissional nas unidades de saúde.

Outro dado apresentado é que, atualmente, não há fila de espera para consultas com ginecologistas, sendo que todas as pacientes que necessitam desse atendimento estão sendo agendadas normalmente.

Em relação aos exames oferecidos, a administração informou que a rede municipal disponibiliza papanicolau (exame citopatológico do colo do útero), colposcopia, ultrassonografias transvaginal, pélvica e de mamas, mamografia e biópsias, conforme indicação clínica e os protocolos estabelecidos pela secretaria de Saúde. A Prefeitura esclareceu ainda que o exame de papanicolau não possui fila de espera, sendo realizado conforme a organização da agenda de cada unidade de saúde.

Quanto à estrutura do serviço, a resposta informa que não há falta de equipamentos ou insumos que comprometam o atendimento ginecológico. A secretaria de Saúde destacou, entretanto, que está em andamento um processo para ampliação da carga horária dos profissionais, com o objetivo de aumentar a oferta de consultas ginecológicas à população.

“Seguiremos acompanhando de perto a saúde pública e fiscalizando os serviços oferecidos à população, sempre buscando melhorias para garantir um atendimento de qualidade às mulheres de Americana”, conclui Dr. Wagner Rovina.

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