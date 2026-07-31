Prefeitura promove curso de Elétrica Avançada para moradores do Vida Nova

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, está promovendo o curso avançado de Reparos em Instalações Elétricas Residenciais para moradores dos condomínios Vida Nova I e II, na região da Praia Azul. A capacitação é realizada em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e integra o projeto social do Programa Minha Casa, Minha Vida, viabilizado por convênio entre o município e a Caixa Econômica Federal (CEF).

O curso tem carga horária de 40 horas e atende 15 participantes. Ao final da capacitação, prevista para 19 de setembro, os alunos receberão certificado de conclusão.

Durante o curso, os participantes contam com transporte, lanche e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), garantindo melhores condições para o aprendizado.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, destacou a importância da iniciativa para ampliar as oportunidades de qualificação profissional e geração de renda. “A realização dos cursos, por meio das parcerias, é uma iniciativa adotada para que possamos oferecer oportunidades de qualificação profissional e geração de renda aos moradores dos condomínios. Os participantes receberão capacitação para exercerem uma profissão em busca da autonomia financeira”, disse Cezaretto.

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