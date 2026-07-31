Ainda há vagas para inscrições nas palestras da Semana da Educação de Santa Bárbara d’Oeste, promovida pela Secretaria de Educação na próxima semana, entre os dias 3 e 6 de agosto.

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O ciclo de palestras é voltado à formação continuada de profissionais da educação. A programação reunirá especialistas de referência para discutir assuntos atuais e relevantes da educação contemporânea, fortalecendo práticas pedagógicas, promovendo a troca de experiências e incentivando a construção coletiva do conhecimento.

As atividades ocorrerão sempre às 18h30, no Teatro Municipal “Manoel Lyra” e no Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação, conforme a programação. A participação é gratuita e haverá emissão de certificado. As vagas remanescentes são para as palestras que ocorrerão no Teatro Municipal.

A abertura da Semana da Educação acontece na segunda-feira (3), com a palestra do especialista Junior Cadima, que abordará o tema “A psicomotricidade como estratégia para o desenvolvimento e a inclusão de crianças público-alvo da Educação Especial”. O encontro será destinado a professores da Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação.

Na terça-feira (4), o Teatro Municipal “Manoel Lyra” recebe as palestrantes Renata Frauendorf e Heloisa Proença, que apresentarão a palestra “Transição da Educação Infantil para o Fundamental e Cultura do Escrito”, direcionada aos professores da Educação Infantil (Jardim I e II) e do 1º ano do Ensino Fundamental.

A programação da quarta-feira (5) contará com duas atividades simultâneas. No Teatro Municipal “Manoel Lyra”, a professora Angela Soligo ministrará a palestra “Os desafios da educação contemporânea: inclusão, equidade e acolhimento”, voltada a professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil.

No mesmo horário, o Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação sediará a palestra “O papel da coordenação pedagógica na formação continuada e no fortalecimento das práticas docentes”, com Patrícia Regina Infanger Campos, destinada aos coordenadores pedagógicos e diretores escolares.

Encerrando a programação, na quinta-feira (6), a palestrante Cássia V. Bittens apresentará o tema “Literatura desde o berço: vínculos, linguagem e experiências poéticas na primeira infância”, voltado aos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e professores da Educação Infantil de 0 a 3 anos. O encontro será realizado no Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por qualquer pessoa interessada nos temas, não sendo necessário integrar a rede municipal de ensino. Os participantes receberão certificado de participação.

Veja detalhes da programação da semana, dos palestrantes e como se inscrever

Segunda-feira (3 de agosto), 18h30

A psicomotricidade como estratégia para o desenvolvimento e a inclusão de crianças público-alvo da Educação Especial

Palestrante: Junior Cadima (Pedagogo, mestre em Educação pela PUC-Campinas e doutorando em Ciências do Desenvolvimento Humano. Especialista em Psicomotricidade e Neurociência Infantil, é criador de conteúdo voltado ao desenvolvimento integral da infância)

Público-alvo: Professores da Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Local: Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação (Rua Graça Martins, nº 680 – Centro).

Inscrições: Gratuitas, neste link

Terça-feira (4 de agosto), 18h30

Transição da Educação Infantil para o Fundamental e Cultura do Escrito

Palestrantes: Renata Frauendorf e Heloisa Proença (Renata é doutora pela Unicamp, especialista em alfabetização e formação docente, atuando no Instituto Avisa Lá e em programas do Ministério da Educação; Heloisa é doutora pela Unicamp e possui mais de 35 anos de experiência em gestão escolar, coordenação pedagógica e formação continuada na Educação Básica).

Público-alvo: Professores da Educação Infantil (Jardim I e II) e do 1º ano do Ensino Fundamental.

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61 – Centro).

Inscrições: Gratuitas, neste link

Quarta-feira (5 de agosto), às 18h30

Os desafios da educação contemporânea: inclusão, equidade e acolhimento

Palestrante: Ângela Soligo (Professora sênior da Unicamp e membro da Academia Paulista de Psicologia. Doutora em Psicologia pela PUC-Campinas, é vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e desenvolve pesquisas voltadas à Educação, relações raciais, relações de gênero e Psicologia Africana, sendo reconhecida por suas contribuições acadêmicas e sociais).

Público-alvo: Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil.

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61 – Centro).

Inscrições: Gratuitas, neste link

Quarta-feira (5 de agosto), às 18h30

O papel da coordenação pedagógica na formação continuada e no fortalecimento das práticas docentes

Palestrante: Patrícia Regina Infanger Campos (Doutora em Educação pela Unicamp, escritora e orientadora pedagógica com 25 anos de atuação na Rede Municipal de Educação de Campinas. É especialista em formação de professores, gestão escolar e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Coordenação Pedagógica da Unicamp).

Público-alvo: Coordenadores Pedagógicos e Diretores Escolares.

Local: Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação (Rua Graça Martins, nº 680 – Centro).

Inscrições: Gratuitas, neste link

Quinta-feira (6 de agosto), às 18h30

Literatura desde o berço: vínculos, linguagem e experiências poéticas na primeira infância

Palestrante: Cássia V. Bittens (Psicóloga e doutora em Literatura pela PUC-SP. É criadora do projeto e dos Simpósios Internacionais “Literatura de Berço”, autora e pesquisadora da primeira infância. Atuou como assessora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e desenvolve estudos sobre o livro ilustrado e a leitura como experiência estética nos primeiros anos de vida).

Público-alvo: Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e professores da Educação Infantil de 0 a 3 anos.

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61 – Centro).

Inscrições: Gratuitas, neste link

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