Dois homens foragidos da Justiça foram detidos por agentes da polícia militar em Sumaré e Hortolândia esta quinta e sexta-feira. O primeiro era mais jovem, de apenas 21 anos- no jardim Santa Joana. Já o segundo de 37 anos estava no jd Boa Esperança em Hortolândia.

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OCORRÊNCIA: CAPTURA DE PROCURADO

Logradouro: Rua Walmir José de Almeida – Jd. Santa Joana – Sumaré

Procurado: (21 anos)

Na tarde de quinta-feira (30), durante patrulhamento, a equipe policial abordou um indivíduo que apresentou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura.

Durante consulta, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal). A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária adotou as medidas cabíveis. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

OCORRÊNCIA Dois: CAPTURA DE PROCURADO

Logradouro: Rua Beija-Flor – Jd. Boa Esperança – Hortolândia

Procurado: 37 anos

Na madrugada de sexta-feira (31), durante patrulhamento, a equipe policial abordou um indivíduo em atitude suspeita.

Durante consulta, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006). A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Hortolândia, onde a autoridade de polícia judiciária adotou as medidas cabíveis. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.