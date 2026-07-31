Startup brasileira abre inscrições para competição inédita de IA

Enquanto a maior parte das competições de tecnologia avalia ideias ou protótipos, o Crazy AI Talents desafia os participantes a desenvolver agentes de inteligência artificial na plataforma da empresa para atender clientes reais, automatizar processos e resolver desafios de atendimento e vendas.

É crescente a demanda por profissionais capazes de construir agentes de IA voltados para aplicações reais nas empresas. “O mercado sempre criou espaços para revelar talentos em diversas áreas, mas existe uma nova categoria de profissionais que está ganhando relevância: pessoas capazes de construir soluções com inteligência artificial. O Crazy AI Talents nasce para dar visibilidade a esses criadores e aproximá-los de empresas que precisam dessas competências”, afirma o CEO e fundador da Datacrazy, Andreone Ribeiro.

Competidores e empresas participam da mesma experiência

O projeto foi criado para reunir dois públicos. O primeiro é formado pelos construtores de inteligência artificial: desenvolvedores, empreendedores e profissionais capazes de criar agentes de inteligência artificial para CRM, atendimento, relacionamento com clientes, automação comercial e vendas. O segundo público é composto por empresas e profissionais que desejam acompanhar a competição, conhecer novas soluções e identificar talentos para futuras contratações, parcerias ou projetos de inovação.

Além dos competidores, qualquer interessado pode acompanhar toda a jornada como espectador, assistindo à evolução dos agentes, às avaliações e à grande final ao vivo.

Agentes de IA serão testados com clientes reais

O período em que cada participante deverá cadastrar seu agente de inteligência artificial e definir qual será sua principal missão vai até o dia 3 de agosto. No dia 4, acontece a apresentação oficial dos competidores e o início da competição. Entre 5 e 12 de agosto, cada participante deverá desenvolver seu agente dentro do CRM da Datacrazy e colocá-lo para atender clientes reais.

Durante esse período, as soluções serão avaliadas pela capacidade de automatizar atendimentos, responder solicitações, executar tarefas e apoiar operações comerciais em situações reais de uso.

No dia 17 de agosto, uma banca formada por especialistas selecionará os 10 agentes finalistas. Entre 18 e 25 de agosto, os finalistas continuarão aprimorando seus agentes em ambiente real, enquanto passam pela etapa final de avaliação.

A decisão acontece em 26 de agosto, durante uma transmissão ao vivo no YouTube e Instagram da Datacrazy. Os dez finalistas serão apresentados ao público, o Top 5 será anunciado e, em seguida, serão revelados o terceiro, o segundo e o vencedor da competição.

Quatro bancadas avaliam os participantes

Os agentes serão avaliados por quatro bancadas, compostas por especialistas convidados, equipe técnica da Datacrazy, representantes do mercado e pela própria comunidade, que também participa do processo de reconhecimento dos melhores projetos. A proposta é avaliar a tecnologia desenvolvida e a capacidade de gerar resultados em aplicações reais.

Mais de R$ 30 mil em prêmios e reconhecimento para os AI Builders

Os vencedores receberão premiação em dinheiro, viagens e reconhecimento profissional. Além da premiação, os vencedores receberão a placa AI Builder Datacrazy, reconhecimento concedido aos primeiros especialistas da comunidade da plataforma na construção de agentes de inteligência artificial, ampliando sua visibilidade perante empresas e o mercado. Os nomes dos vencedores serão anunciados durante a final, no dia 26 de agosto.

Inscrições abertas

As inscrições para competir ou acompanhar a iniciativa já estão abertas e podem ser feitas em: https://aitalent.datacrazy.io/