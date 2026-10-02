Virginelli se destaca entre os candidatos de Sumaré a deputado

Virginelli demonstra força e se destaca entre os candidatos de Sumaré a deputado estadual

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Com presença nas ruas, mobilização e apoio de importantes lideranças da cidade, campanha ganha projeção na reta final da eleição

A disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo reúne diferentes nomes ligados a Sumaré. Em meio a candidatos conhecidos do eleitorado e diferentes grupos políticos, Virginelli vem ganhando projeção e sua campanha aparece como uma das revelações da eleição no município.

A definição de “revelação” não significa que seja um nome novo na política local. Virginelli já ocupou funções importantes na administração municipal e disputou a Prefeitura de Sumaré em 2016. Desde então, não havia voltado a concorrer a um cargo eletivo.

O que chama a atenção é a força com que seu nome voltou ao cenário eleitoral. Nas últimas semanas, sua campanha intensificou caminhadas, encontros e ações em diferentes regiões da cidade, reunindo apoiadores e lideranças políticas.

Virginelli conta com o apoio do prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e do vice-prefeito André da Farmácia, além de vereadores e lideranças de diferentes regiões. Na composição apoiada pelo prefeito, Raí do Paraíso (Republicanos) é o candidato a deputado federal.

Um dos momentos de maior mobilização da campanha ocorreu em setembro, quando um encontro reuniu centenas de pessoas e importantes lideranças políticas da cidade. Desde então, a presença nas ruas foi intensificada na reta final.

Outros nomes de Sumaré

A disputa estadual também conta com outros candidatos ligados ao município. Entre eles estão Dirceu Dalben, que já exerce mandato na Assembleia Legislativa; Willian Souza, ex-vereador e candidato a prefeito em 2024; Alan Leal, vereador de Sumaré; e Décio Marmirolli, empresário e ex-vereador.

São candidaturas com trajetórias, estruturas e bases políticas distintas. Sem uma pesquisa eleitoral específica e atual entre os eleitores de Sumaré, não é possível estabelecer objetivamente quem está à frente da disputa local.

Os movimentos de campanha, entretanto, permitem observar presença nas ruas, mobilização e articulação política. É justamente nesse cenário que Virginelli vem chamando atenção.

Depois de anos sem disputar uma eleição, o candidato conseguiu recolocar seu nome em evidência e chega aos últimos dias de campanha demonstrando força entre os nomes de Sumaré que buscam uma cadeira na Assembleia Legislativa.

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