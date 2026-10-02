Americana promove programação especial do Outubro Rosa com ações de prevenção e cuidado à saúde da mulhe

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A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana preparou uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Durante o mês, diversas ações serão realizadas nas unidades de saúde do município a fim de promover o autocuidado, a saúde sexual e reprodutiva, o acolhimento e a valorização da saúde integral da mulher. Entre os principais destaques, estão o mutirão de inserção de Implanon e a 13ª edição do “Mil Cuidados Em Um Dia”, voltado exclusivamente às mulheres.

A programação terá cinco eixos principais: prevenção do câncer de mama, com mamografias, orientação, busca ativa e encaminhamento conforme critérios clínicos; prevenção do câncer do colo do útero, com papanicolau/CO, orientação, agendamento e realização da coleta; saúde sexual e reprodutiva, com planejamento reprodutivo, orientação sobre métodos contraceptivos e mutirão de Implanon; autocuidado e bem-estar, com atividades de autoestima, práticas integrativas, acolhimento e ações de valorização da mulher; e educação em saúde, com palestras, salas de espera, grupos e participação multiprofissional (confira a programação completa ao final da matéria).

Além das ações no dia a dia das UBSs e ESFs, o mês de outubro contará também com mais uma edição do mutirão de inserção de Implanon, método contraceptivo de alta eficácia e longa duração disponível na rede municipal. A iniciativa está prevista para o dia 24 de outubro (sábado), nas UBSs Mathiensen, Praia Azul, São Vito e Parque Gramado. A ação será direcionada às mulheres previamente elegíveis para o método – mediante lista de espera e livre demanda –, com acolhimento, avaliação e acompanhamento pela equipe de saúde.

Durante o mutirão, as pacientes que estiverem aguardando a inserção do dispositivo terão acesso também a práticas integrativas como reiki, auriculoterapia, orientações de saúde da mulher e acolhimento e atividades de educação em saúde.

“O Outubro Rosa é uma oportunidade para aproximarmos ainda mais as mulheres dos serviços de saúde e reforçarmos que a prevenção deve fazer parte da rotina. Ao longo do mês, nossas equipes estarão preparadas para orientar, acolher e identificar as necessidades de cada paciente, facilitando o acesso aos exames e aos cuidados indicados. Queremos que as mulheres aproveitem esse período para olhar com mais atenção para a própria saúde e, depois, mantenham esse cuidado durante todo o ano”, destacou a responsável pela coordenação da Atenção Primária à Saúde, Elaine Catharino.

Já no âmbito da Atenção Especializada, a programação do Outubro Rosa vai contemplar ações de orientação, educação em saúde e articulação dos serviços, buscando ampliar o acesso às informações e aos cuidados necessários e reforçar a importância do acompanhamento regular da saúde da mulher. As atividades vão mobilizar as equipes da Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD), do CAPS Adulto “Flávia Mingotte”, do CAPS Álcool e Drogas (AD) “Nova Vida”, do CAPS Infantojuvenil (CAPSi) “Larissa de Almeida” e do Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour.

“Cuidar da saúde da mulher envolve muito mais do que a realização de exames. Por isso, a Atenção Especializada também participa dessa mobilização, levando informação, escuta e orientação para diferentes públicos atendidos pela rede. A proposta é fortalecer a integração entre os serviços e fazer com que cada mulher encontre suporte adequado para suas necessidades, com atenção não apenas à prevenção, mas também ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida”, pontuou a diretora da Unidade de Atenção Especializada, Silvana Alves Teixeira.

O mês de outubro também marca a 13ª edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa realizada mensalmente pela Secretaria de Saúde de Americana que reúne, em um único dia, consultas e exames em diversas especialidades. Esta edição, prevista para o dia 17, será voltada exclusivamente para o atendimento de mulheres que aguardam no sistema de regulação municipal, nas áreas de saúde da mulher, cardiologia, ortopedia e prevenção de câncer.

“O Outubro Rosa reforça uma prioridade permanente da nossa pasta: garantir que as mulheres tenham acesso à informação, prevenção, diagnóstico e tratamento no momento adequado. A programação deste ano reúne diferentes serviços e estratégias para alcançar um número cada vez maior de pacientes, incluindo o ‘Mil Cuidados’ e o mutirão de Implanon. São iniciativas que mostram como a rede pode atuar de forma integrada para oferecer um atendimento mais próximo, resolutivo e humanizado”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Confira a programação das unidades de saúde:

Atenção Básica

UBS Parque da Liberdade: palestra junto aos grupos Vivendo com Exercício e Fisio Ativa 60+ abordando a importância da realização da mamografia; palestra na sala de espera sobre a importância da mamografia e do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau), conduzida pela médica clínica/generalista da unidade; oferta de agendamento de exames preventivos e solicitação de mamografia pelos enfermeiros da unidade, conforme avaliação e critérios clínicos; café da manhã.

UBS Parque Gramado: mutirão voltado ao bem-estar e à autoestima da população feminina, com participação voluntária de duas técnicas que também atuam como cabeleireiras.

UBS Dona Rosa: mutirão voltado ao bem-estar e à autoestima da população feminina, com participação voluntária de duas técnicas que também atuam como cabeleireiras.

UBS Mathiensen: decoração da unidade com materiais alusivos à campanha, visando sensibilizar e orientar as usuárias sobre a importância do cuidado com a saúde da mulher; priorização do atendimento ao público feminino, dentro das possibilidades da agenda da unidade; atendimento em livre demanda para solicitação de mamografia e exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau), em conjunto com os médicos da unidade, conforme avaliação e critérios clínicos; ações educativas sobre prevenção, autocuidado, saúde sexual e reprodutiva, prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero e importância do acompanhamento regular de saúde.

UBS São Luiz (Jardim Boer): orientação na sala de espera sobre saúde da mulher, com abordagem sobre prevenção e autocuidado; agendamentos para coleta de exames citopatológicos do colo do útero; oferta de consulta de enfermagem com coleta de CO/Papanicolau; café da manhã.

UBS Jardim Ipiranga: decoração da unidade com o tema da campanha; café da manhã; participação de estagiárias de enfermagem na aferição de sinais vitais e apoio na solicitação de mamografias; palestra com enfermeira e psicólogo; direcionamento prioritário dos agendamentos ao público feminino na data da ação.

UBS Cariobinha: decoração da unidade com o tema da campanha; café da manhã; palestra sobre saúde da mulher, ministrada pelas enfermeiras da unidade.

UBS Jardim São Paulo: decoração da unidade com o tema da campanha; palestra sobre prevenção e câncer de mama; direcionamento prioritário dos atendimentos às mulheres na data da ação.

ESF Mário Covas: ação em sala de espera com orientações sobre a importância do autocuidado e das medidas de prevenção em saúde da mulher.

UBS Guanabara: ação em sala de espera com orientações sobre a importância do autocuidado e das medidas de prevenção em saúde da mulher.

ESF São José: atendimento por livre demanda para solicitação de exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau/CO) e mamografia, conforme avaliação e critérios clínicos; palestra ministrada por assistente social atuante no bairro, abordando temas relacionados à saúde da mulher.

ESF Jaguari: palestra na sala de espera sobre a importância da mamografia e do exame Papanicolau; oferta de exames preventivos e solicitação de mamografia pelos enfermeiros da unidade, conforme avaliação e critérios clínicos; café da manhã.

UBS São Domingos: palestra na sala de espera sobre a importância da mamografia e do exame Papanicolau; oferta de exames preventivos e solicitação de mamografia pelos enfermeiros da unidade, conforme avaliação e critérios clínicos; café da manhã.

UBS Vila Galo: palestra na sala de espera sobre a importância da mamografia e do exame Papanicolau, conduzida pela médica clínica/generalista da unidade; oferta de agendamento de exames preventivos e solicitação de mamografia pelos enfermeiros da unidade, conforme avaliação e critérios clínicos; café da manhã.

UBS Parque das Nações: palestra na sala de espera sobre a importância da realização da mamografia e do exame Papanicolau; participação de paciente que realizou tratamento para câncer de mama, compartilhando sua experiência como forma de sensibilização e educação em saúde; café da manhã.

Atenção Especializada

Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD): semana de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e os cuidados com a saúde da mulher, entre os dias 19 e 23; disponibilização de materiais informativos com orientações relacionadas à prevenção e aos cuidados com a saúde das mamas; elaboração de painel educativo sobre o conhecimento do próprio corpo e a identificação de possíveis alterações nas mamas, contribuindo para ampliar o acesso das pacientes a informações de saúde; oferta de pedidos de mamografia às pacientes, conforme indicação e avaliação dos profissionais de saúde, reforçando a importância do acompanhamento e da realização dos exames recomendados; e utilização de elementos na cor rosa no dia 21.

CAPS Adulto “Flávia Mingotte”: atividade alusiva à campanha no dia 7, às 13h30, conduzida pelas enfermeiras da unidade, com a participação de pacientes e familiares. A programação contará com uma roda de conversa, promovendo a participação ativa dos presentes e abordando a importância do autocuidado, da prevenção e da realização dos exames de rotina, com orientações sobre os cuidados relacionados à saúde da mulher e à prevenção do câncer de mama. Durante a ação, também serão divulgadas informações sobre os locais de atendimento disponíveis na rede municipal, especialmente os pontos da Atenção Primária à Saúde nos territórios, ampliando o conhecimento dos participantes sobre os serviços e recursos disponíveis para prevenção e acompanhamento da saúde mamária.

CAPS Álcool e Drogas (AD) “Nova Vida”: ambientação da unidade com a temática do Outubro Rosa, incluindo a elaboração de um painel informativo e educativo. A ação tem como objetivo contribuir para a sensibilização das mulheres atendidas pelo serviço e para a disseminação de informações sobre a prevenção e os cuidados relacionados ao câncer de mama, fortalecendo a abordagem da saúde da mulher também no contexto da atenção psicossocial.

CAPS Infantojuvenil (CAPSi) “Larissa de Almeida”: atividade no dia 29, especialmente direcionada às mães e responsáveis pelas crianças e adolescentes acompanhados pelo serviço. A programação contará com uma palestra conduzida por médica hebiatra e profissionais da enfermagem, abordando informações e orientações relacionadas à saúde da mulher, com espaço para esclarecimento de dúvidas e diálogo com as participantes. A ação contará também com um café, proporcionando um momento de acolhimento, troca de informações e conscientização.

Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour: ações de conscientização e orientação em alusão ao Outubro Rosa, com foco na prevenção e nos cuidados relacionados ao câncer de mama; elaboração de painel educativo, reunindo informações e orientações sobre o conhecimento do próprio corpo, a identificação de possíveis alterações nas mamas e a importância do acompanhamento regular da saúde mamária; oferta de pedidos de mamografia às pacientes, conforme indicação e avaliação dos profissionais de saúde, como forma de incentivar a prevenção, a identificação precoce de alterações e o acompanhamento adequado na rede municipal de saúde.

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