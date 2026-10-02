Moto clonada, maconha no bolso e fim de festa na av São Paulo

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Um homem foi detido por andar com uma moto clonada e 14 porções de maconha essa quarta feira em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso foi no final da noite e o rapaz acabou preso quando agentes da Polícia Militar. Abaixo o relato feito pela polícia

19° BPM/I – FORÇA TÁTICA – Santa Bárbara D’Oeste

30/09/2026 – 22h25min

Rua: Concilia Pereira Costa

2° PELOTÃO DE FORÇA TÁTICA/ROCAM

FT I-19016

2° Sgt PM Permegiani/Sd PM Yuri/Sd PM Pila

APREENSÕES:

MACONHA: 14 PORÇÕES

COCAÍNA: 01 PORÇÃO

DINHEIRO: R$ 610,00;

CELULAR: 01 APARELHO;

01 motocicleta

Durante patrulhamento pela Avenida São Paulo, a equipe visualizou um indivíduo com uma motocicleta cuja placa, após consulta, correspondia a um veículo de modelo e cor diferentes dos apresentados. Diante da divergência, foi dada ordem de parada, sendo a abordagem realizada após breve acompanhamento, na Rua Concília Pereira Costa. Durante a busca pessoal, foram localizadas 14 porções de maconha, uma porção de cocaína, determinada quantia em dinheiro, em notas diversas e moedas, além de um aparelho celular. Questionado, o abordado confirmou que as drogas e o dinheiro eram de sua propriedade e que havia adquirido a motocicleta de um conhecido, informando que o veículo seria oriundo de leilão. Na vistoria veicular, foram constatados sinais de adulteração no chassi. Além disso, a numeração do motor correspondia a outro veículo, de modelo e cor diferentes daqueles ostentados pela motocicleta abordada. Diante dos fatos, o envolvido, a motocicleta e todo o material apreendidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde a autoridade policial tomou ciência da ocorrência e elaborou o registro por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após as providências de polícia judiciária, o adolescente foi liberado aos cuidados de sua responsável legal.

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