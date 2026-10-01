Alunos da Casa da Criança Aracy visitam Casa da Agricultura e participam da escolha de mascote

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Vinte alunos da Casa da Criança Aracy, no bairro São Jerônimo, participaram de uma visita guiada nesta quinta-feira (1º) à Casa da Agricultura, na Vila Cordenonsi. A atividade foi realizada pela equipe da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente de Americana.

Durante a visita, as crianças receberam orientações sobre descarte correto de resíduos, queimadas e bem-estar animal. Também participaram de uma atividade com a equipe e os cães do projeto Pet Terapia.

Outro destaque foi a participação dos alunos na escolha do nome da nova mascote da Casa da Agricultura: uma abelha de pelúcia instalada próxima ao meliponário Vila das Abelhas, estrutura que abriga abelhas nativas sem ferrão.

“Foi um dia de muita interação das crianças com o meio ambiente, além de muito aprendizado. Esse aprendizado pode se replicar para as famílias das crianças, ajudando a difundir a educação ambiental pela cidade”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“As visitas são importantes para promover uma forte conscientização ambiental em Americana. A Prefeitura seguirá com essas iniciativas, pois compreende que a formação de cidadãos comprometidos com a tutela da natureza é fundamental para que sejam evitados problemas ambientais futuros”, comentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Dia Nacional das Abelhas e votação do nome da mascote

A abelha de pelúcia, que será utilizada como mascote nas atividades educativas da Casa da Agricultura, foi adquirida pela UEAPPA em comemoração ao Dia Nacional das Abelhas, celebrado em 3 de outubro. A mascote é utilizada nas atividades da Vila das Abelhas, onde as crianças podem experimentar o mel e aprender sobre a função das abelhas na natureza.

O nome da mascote será definido até o fim do ano, principalmente entre as crianças que visitam a Casa da Agricultura.

Serviço

Para agendamentos e visitas guiadas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3405-1733, da Educação Ambiental.

A Casa da Agricultura funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h, na Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi.

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