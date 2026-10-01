Observatório tem mês dedicado à observação de Saturno e da Lua

Observatório de Americana tem mês dedicado à observação de Saturno e da Lua

Leia + sobre diversão e arte

O Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre as portas nesta quinta e sexta-feira (1º e 2) para a observação de Saturno e das principais estrelas e constelações visíveis durante a primavera. A visitação ocorre às 21h e é preciso agendar a visita pelo telefone (19) 3408-4800. A entrada é gratuita.

Saturno é conhecido pelos sete anéis que o rodeiam e é o planeta mais distante da Terra descoberto a olho nu. O sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do sistema solar proporciona um espetáculo especial aos observadores presentes no OMA.

Além de Saturno na constelação de Peixes, os frequentadores vão observar as estrelas Fomalhaut, Altair, Achernar, entre outras, e constelações da estação vigente.

“O OMA é um espaço de valorização da ciência e da educação. Temos a alegria de contar com este complexo turístico e cultural que proporciona conhecimento e entretenimento por meio de atividades pedagógicas sobre astronomia”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

As sessões de visitação guiada ocorrem às quartas, quintas e sextas-feiras, das 21h às 22h, e, em outubro, serão dedicadas a Saturno, com exceção dos dias 21, 22, e 23, quando a Lua será a atração das observações.

O agendamento é essencial para a observação dos astros e em caso de céu encoberto ou noite chuvosa, as atividades são automaticamente canceladas.

O acesso se dá pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado à Rua Abrahim Abraham, 400, no bairro Parque Residencial Nardini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP