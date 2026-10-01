Prefeito Henrique sanciona Lei que institui a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos” em Sumaré

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O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, sancionou a lei – aprovada pela Câmara – que institui no município a campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, a ser realizada anualmente durante o mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização da sociedade sobre o abandono e a vulnerabilidade da pessoa idosa, além de incentivar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

A campanha também busca promover o respeito, a valorização, a proteção e a dignidade da pessoa idosa, contribuindo para a construção de uma rede de atenção e proteção cada vez mais ampla.

Entre os objetivos estabelecidos pela legislação estão o combate à invisibilidade do abandono de idosos por seus familiares, o estímulo à convivência familiar e comunitária e a divulgação dos direitos da pessoa idosa, bem como dos canais de orientação, proteção e denúncia.

A proposta reconhece a importância da presença e do cuidado familiar na vida da população idosa, chamando a atenção para situações em que, mesmo com familiares vivos, a pessoa idosa pode enfrentar isolamento, ausência de cuidados e rompimento de vínculos.

Ações educativas

De acordo com a lei, a campanha poderá ser desenvolvida por meio de palestras, seminários, campanhas educativas, atividades culturais e outras ações destinadas à conscientização da população e à divulgação de informações relacionadas ao tema.

As atividades poderão ser realizadas pelo Poder Público Municipal em parceria com entidades da sociedade civil, instituições de ensino, organizações comunitárias e órgãos de defesa dos direitos da pessoa idosa.

A programação poderá abordar temas relacionados aos direitos previstos na legislação, à importância da convivência familiar e comunitária, à prevenção de situações de abandono e às formas de buscar orientação e proteção.

Fortalecimento da rede de proteção

A instituição da campanha, de acordo com o Executivo, amplia o espaço para o debate sobre o envelhecimento com dignidade e sobre a responsabilidade coletiva na proteção da população idosa.

Ao estimular a participação de diferentes setores da sociedade, a iniciativa busca fortalecer a rede de apoio e incentivar uma cultura de respeito, cuidado, valorização e inclusão da pessoa idosa.

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