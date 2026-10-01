Prefeitura de Sumaré reforça sinalização de solo no acesso ao Picerno

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A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), realizou na manhã desta sexta-feira (25) o reforço da sinalização de solo na Rua Rosa Roseto Folva, no Jardim Monte Santo, região do Picerno.

A intervenção foi realizada após registros de motoristas que estavam acessando o trecho pela contramão, aumentando o risco de acidentes e colocando em situação de perigo os demais usuários da via.

A equipe da SMMUR reforçou a sinalização horizontal no local, com o objetivo de orientar os condutores, organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária no acesso ao Picerno.

Segundo a pasta, a sinalização de solo é uma das ferramentas utilizadas para orientar motoristas sobre o sentido correto de circulação e contribuir para o cumprimento das regras de trânsito. A Prefeitura reforça a importância de que os condutores observem atentamente a sinalização existente e respeitem o sentido de circulação das vias.

A SMMUR segue acompanhando os pontos que apresentam necessidade de manutenção ou reforço da sinalização no município, priorizando intervenções voltadas à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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