Depois de décadas, repórter policial Naves deixa rádio Noticia
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O repórter policial José Carlos Naves deixa nestes próximos dias o posto na rádio Noticia FM de Americana.
Ele trabalhou por décadas fazendo reportagens policiais na tradicional rádio Americanense.
Ele postou o texto de despedida que vai abaixo.
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Para todos e todas que me seguem nas minhas redes sociais, venho comunicar que a partir deste primeiro de outubro eu não faço mais parte do grupo noticia da notícia fm.
Agradeço a todos gestores tantos os antigos quanto os atuais pelas oportunidades, que eu sempre dei meu melhor como profissional.
Agradeço aos colegas que passaram pela minha vida, aos ouvintes que sempre me acolheram e me trataram muito bem.
E sempre agradeço a Deus por tudo, e peço que ele continue me iluminando, e que eu logo possa me recolocar no mercado de trabalho.
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