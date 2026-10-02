Biblioteca Municipal abriga exposição “Eu amo Americana e Americana me ama”

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A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” abriga, de 5 a 22 de outubro, a exposição “Eu amo Americana e Americana me ama”, com obras de artistas locais. O sarau de abertura da mostra ocorre nesta sexta-feira (2), às 19h, com serigrafia em camisetas. A Biblioteca de Americana fica na Praça Comendador Müller, 172, Centro. Toda a programação é gratuita.

A exposição apresenta os artistas Alana Ortiz, Fanny Deltreggia, Gabrielle Maria, Higor Brunieri, Jean Victor, Matheus Souza, Nuno Moreira, Vitor Pavan e Ygtea e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Além disso, participantes do sarau de abertura podem levar uma camiseta de cor clara para ser estampada com os dizeres “I Love Americana”.

A programação inclui ainda um bate-papo com o coletivo Historiadores Independente de Carioba sobre memória, território e apagamento, na semana de encerramento. O evento está marcado para o dia 21, às 19h, também na Biblioteca.

“Conhecer a arte contemporânea criada no município e a história de nossa cidade, em atividades culturais realizadas em um espaço tão relevante como a Biblioteca Municipal, é a proposta desta agenda organizada pela sociedade civil, com o apoio da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os eventos são organizados pelo Coletivo Brecha, realizador dos encontros quinzenais do Clube de Leitura e Cinema de mesmo nome promovidos na Biblioteca Municipal, com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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