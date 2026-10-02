Carreta Literária de Americana recebe 198 novos livros

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A Carreta Literária, uma biblioteca itinerante com mais de 500 livros, jogos educativos e marionetes, recebeu, esta semana, a doação de 198 novas obras, entre livros infantis, clássicos e títulos atuais. O equipamento percorre as escolas da rede municipal de Educação, estimulando a leitura de forma lúdica e prazerosa.

A estrutura móvel semelhante a um food truck está na Casa da Criança Tahira e, além dos novos livros, conta com estrutura como mesas, cadeiras, tendas, puffes e tapetes para uso dos estudantes durante os momentos de leitura. A doação foi feita pela Raul Livros com o objetivo de contribuir com a formação de novos leitores.

A iniciativa transforma o livro em um elemento atrativo e disponível por um momento especial. Ao longo do ano, a carreta visita escolas por aproximadamente uma semana, seguindo o cronograma da Secretaria de Educação de Americana, garantindo que os estudantes tenham tempo para explorar o acervo, organizado de acordo com as faixas etárias. A coleção também inclui livros em braille, promovendo a inclusão de estudantes com deficiência visual.

“A Carreta Literária incentiva o hábito da leitura desde a infância, promovendo o manuseio e o contato direto com as obras literárias, contribuindo para a formação contínua de leitores nas escolas municipais visitadas e fortalecendo as ações de alfabetização e as propostas pedagógicas da rede municipal. Neste sentido, a doação de livros enriquece ainda mais este projeto de sucesso”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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