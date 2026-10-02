Unacon inicia ações do Outubro Rosa com mobilização da equipe

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A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana iniciou nesta quinta-feira (1º) a programação do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para marcar o início das ações, a unidade foi decorada com elementos temáticos da campanha e os profissionais participaram de uma mobilização simbólica, vestindo rosa e reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado da saúde da mulher.

Ao longo do mês, a Unacon realizará uma programação voltada às pacientes em tratamento oncológico e seus acompanhantes, com atividades de conscientização, acolhimento, bem-estar e integração. A proposta é ampliar o acesso à informação e proporcionar momentos de cuidado durante a jornada de tratamento.

“Essa mobilização é uma forma simbólica de reforçar nosso apoio aos pacientes e familiares que enfrentam essa jornada do tratamento oncológico e também de mostrar o nosso engajamento em uma causa tão importante. Mais do que uma cor, o rosa representa acolhimento, esperança, cuidado e união. Pequenos gestos ajudam a fortalecer essa mensagem e demonstram nosso compromisso com a promoção da saúde e da vida”, destacou a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

Para o diretor-geral da Unacon, Ruy Santos, a programação reforça o compromisso da unidade com uma assistência que considera não apenas o aspecto clínico, mas também as necessidades emocionais das pacientes. “O Outubro Rosa é um período importante para ampliar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas também para reforçar a importância de um cuidado que olhe para a paciente de forma integral. Na Unacon, buscamos proporcionar uma assistência que una tratamento, informação, acolhimento e humanização. A programação deste mês foi pensada justamente para fortalecer esse cuidado e envolver pacientes, familiares e profissionais nessa mensagem”, afirmou.

“O Outubro Rosa reforça a importância de uma rede municipal preparada para orientar, acompanhar e garantir o acesso das mulheres ao cuidado em saúde. Em Americana, esse trabalho começa na Atenção Básica e, quando necessário, avança para o atendimento especializado. A Unacon tem papel fundamental nesse percurso, garantindo a continuidade do cuidado e do tratamento. É uma rede integrada, que coloca a saúde e a qualidade de vida das mulheres como prioridade”, pontuou o secretário adjunto de Saúde de Americana, Fábio Joner.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Programação Outubro Rosa – Unacon

Dia 1º – Dia Rosa

Abertura oficial da campanha

Dia 13, às 9h – Aula de Yoga

Momento de relaxamento, autocuidado e promoção da qualidade de vida para pacientes e acompanhantes

Dia 21, às 9h – Apresentação musical

Participação especial do Sr. Lázaro e seu neto, em uma atividade voltada ao acolhimento, à integração e à humanização da assistência

Data a definir – Oficina de Lenços

Atividade prática com técnicas de amarração, dicas de utilização e fortalecimento da autoestima das pacientes

Dia 29, às 9h30 – Café e Prosa

Encontro para compartilhamento de experiências, informações e fortalecimento da rede de apoio entre pacientes, familiares e equipe multiprofissional

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