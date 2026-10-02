DAE realiza limpeza e manutenção na Represa Parque das Águas

DAE realiza limpeza e manutenção ambiental na Represa Parque das Águas

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste finalizou nesta semana uma força-tarefa de roçagem, capinação e limpeza em um trecho de mata ciliar da Represa Parque das Águas. A ação, coordenada pela Divisão de Gestão Ambiental, aproveitou as pausas das chuvas para realizar a manutenção preventiva dos mananciais do município.

Durante os trabalhos, a equipe aplicou a técnica de condução de regeneração natural, que consiste em preservar as mudas de árvores que nascem e se desenvolvem espontaneamente no local, fortalecendo a vegetação nativa.

Além da estética, a melhoria visa a segurança hídrica, garantindo a preservação da qualidade da água e do entorno do manancial; facilita o monitoramento, uma vez que a vegetação baixa permite que a equipe da Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos do DAE realize o monitoramento

O DAE reforça que esse tipo de manutenção preventiva e periódica nas matas ciliares também é realizado regularmente nas represas São Luiz e Areia Branca.

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