DER-SP contrata serviço para inspecionar pontes e viadutos e aprimorar planejamento de manutenção

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O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), está em processo de contratação de serviços de inspeção de pontes, viadutos e outras estruturas, as chamadas Obras de Arte Especiais (OAEs), da malha rodoviária estadual. Os dados levantados durante as vistorias serão usados para alimentar e atualizar um sistema próprio do departamento, que organiza as informações e ajuda as equipes técnicas a definir prioridades para ações de manutenção e recuperação.

“Nosso objetivo é aprimorar continuamente o acompanhamento das estruturas e fortalecer uma atuação preventiva que permita identificar necessidades de intervenção com antecedência. Dessa forma, contribuímos para a preservação da infraestrutura rodoviária e, principalmente, para a segurança dos usuários”, disse o diretor de Engenharia do DER, Thiago Ferreira.

O sistema considera os problemas identificados durante as inspeções e organiza as estruturas de acordo com a necessidade de intervenção. Assim, as informações obtidas em campo podem ser reunidas e utilizadas pelas equipes técnicas para planejar ações de manutenção e recuperação. A contratação dos serviços permitirá ampliar e atualizar essa base de informações.

Atualmente, o DER-SP já realiza inspeções técnicas de rotina e vistorias pontuais, conforme a programação das áreas responsáveis e as necessidades identificadas em campo. Um exemplo desse trabalho ocorreu neste mês, quando foram realizadas novas inspeções técnicas em estruturas localizadas no km 128,5 e no km 136,7 da SP-304. As avaliações indicaram que as estruturas apresentavam estado razoável de conservação e, no momento das vistorias, não foram identificadas condições que representassem risco estrutural iminente.

Também foram identificados processos erosivos próximos aos pontos de encontro das estruturas com a pista, com formação de degraus no pavimento. Para esses trechos, foi recomendada a recuperação das áreas afetadas. As equipes também encontraram problemas pontuais que podem ser tratados por meio de serviços de manutenção e recuperação, contribuindo para preservar as condições das estruturas e ampliar sua durabilidade.

Essas inspeções fazem parte da rotina de acompanhamento das estruturas rodoviárias e permitem ao DER-SP identificar necessidades de intervenção e orientar as equipes técnicas. A organização dessas informações no sistema vai reforçar a atuação preventiva do departamento e contribuir para a segurança viária.

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