Americana recebe na véspera do Dia dos Pais o Concerto Fraterno, uma noite fantástica para se curtir um espetáculo com um Quinteto de cordas que traz clássicos eruditos e temas belíssimos.
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Chegando lá, você vai apreciar, também, uma rica exposição da cultura africana com:
* Maquetes detalhadas retratando a beleza do continente africano;
* Bonecas artesanais típicas;
* Objetos confeccionados com tecidos africanos originais;
*Exposição de fotos das paisagens africanas
Além disso, o seu convite dá direito a participar de sorteios durante a noite.
E o melhor de tudo: toda a renda arrecadada com a bilheteria e venda dos produtos será integralmente destinada ao Projeto Órfãos do Congo, um dos importantes projetos humanitários da ONG Fraternidade sem Fronteiras.
Ou seja, você garante um programa cultural super rico, se diverte, concorre a prêmios e ainda acolhe e oferece alimentação e esperança a crianças que perderam seus pais em decorrência da guerra que assola a República Democrática do Congo, na África, há mais de 20 anos.
Concerto Fraterno em Americana
Será no dia 8 de agosto às 17h, com portões abertos à partir das 16h no teatro de arena Elis Regina em Americana.
Você pode transformar vidas com um simples gesto de amor.
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