Americana recebe na véspera do Dia dos Pais o Concerto Fraterno, uma noite fantástica para se curtir um espetáculo com um Quinteto de cordas que traz clássicos eruditos e temas belíssimos.

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​Chegando lá, você vai apreciar, também, uma rica exposição da cultura africana com:

* Maquetes detalhadas retratando a beleza do continente africano;

* Bonecas artesanais típicas;

* Objetos confeccionados com tecidos africanos originais;

*Exposição de fotos das paisagens africanas

Além disso, o seu convite dá direito a participar de sorteios durante a noite.

E o melhor de tudo: toda a renda arrecadada com a bilheteria e venda dos produtos será integralmente destinada ao Projeto Órfãos do Congo, um dos importantes projetos humanitários da ONG Fraternidade sem Fronteiras.

​Ou seja, você garante um programa cultural super rico, se diverte, concorre a prêmios e ainda acolhe e oferece alimentação e esperança a crianças que perderam seus pais em decorrência da guerra que assola a República Democrática do Congo, na África, há mais de 20 anos.

Concerto Fraterno em Americana

Será no dia 8 de agosto às 17h, com portões abertos à partir das 16h no teatro de arena Elis Regina em Americana.

Você pode transformar vidas com um simples gesto de amor.