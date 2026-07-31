Yuri, de 13 anos, está desaparecido desde a noite de ontem (30), quando saiu de bicicleta, no Jardim Rosolen, em Hortolândia, para ir à casa de um amigo. Segundo informações, ele não chegou ao local e também não voltou para casa.
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A família está desesperada e registrou um Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.
Quem viu Yuri, entre em contato
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente deve ligar imediatamente para o 190.
Fernanda Daniel | Novo Momento
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