Americana recebe Feirão Casa Paulista neste sábado e domingo

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A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana recebe, neste sábado (1º) e domingo (2), das 9h às 18h, mais uma edição do Feirão Casa Paulista. O atendimento é voltado às famílias com renda mensal de até três salários mínimos, inscritas no Cadastro Habitacional do município. A sede da pasta está localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293.

A ação, realizada em parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo e a Construtora Itajaí, oferece unidades de apartamentos do Condomínio Iracema, no Jardim da Balsa, por meio do Programa Casa Paulista, com subsídio de R$ 13 mil por carta de crédito.

“A realização do Feirão Casa Paulista contribui para ampliarmos o acesso das famílias inscritas à conquista do primeiro imóvel. O atendimento é importante para que as pessoas possam conhecer o programa e o projeto para o esclarecimento de dúvidas e tenham a oportunidade de fechar o negócio, garantindo sua moradia”, afirma o secretário municipal de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

No último final de semana, passaram pelo atendimento do Feirão Casa Paulista 342 famílias. Foram fechados 41 contratos do primeiro imóvel. Ao todo, são disponibilizadas 147 cartas de crédito habitacional.

As famílias interessadas em participar do Cadastro Habitacional do município podem se inscrever pelo site inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br ou comparecer à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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