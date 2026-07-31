A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, segue consolidando uma política pública voltada ao desenvolvimento econômico sustentável, à atração de investimentos e à ampliação das oportunidades para a população.

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Os resultados aparecem de forma concreta no mercado de trabalho: no primeiro semestre de 2026, o município registrou saldo positivo de 2.902 empregos com carteira assinada, tornando-se a segunda cidade que mais gerou empregos na Região Metropolitana de Campinas (RMC), a líder da Região do Polo Têxtil (RPT) e a 13ª colocada entre os 645 municípios do Estado de São Paulo, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizadas 22.875 admissões e 19.973 desligamentos, desempenho que representa um crescimento de 80,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando Sumaré encerrou o semestre com saldo positivo de 1.607 vagas formais.

O resultado, segundo a Prefeitura, reforça a estratégia adotada pela administração municipal de fortalecer o ambiente de negócios, incentivar novos investimentos, apoiar o empreendedorismo, ampliar a qualificação profissional e aproximar empresas da mão de obra disponível por meio dos serviços oferecidos pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os indicadores demonstram que o desenvolvimento econômico do município está diretamente ligado à geração de oportunidades para a população. “O desenvolvimento econômico só faz sentido quando gera oportunidades para as pessoas. Os números demonstram que Sumaré vive um momento positivo, resultado de uma gestão comprometida com a atração de investimentos, o fortalecimento das empresas instaladas na cidade e a criação de um ambiente favorável para quem deseja trabalhar, empreender e investir. Nosso compromisso é continuar promovendo crescimento com geração de renda e qualidade de vida para a população.”

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou que a diversificação da economia tem sido fundamental para sustentar esse crescimento. “Quando todos os setores da economia apresentam crescimento, significa que o município está construindo bases sólidas para o desenvolvimento. Estamos fortalecendo a competitividade de Sumaré, criando condições para novos investimentos, apoiando quem empreende e ampliando as oportunidades para trabalhadores e empresas. Esse resultado mostra que a cidade está preparada para continuar crescendo de forma sustentável.”

Inteligência econômica

Além do acompanhamento mensal dos indicadores do mercado de trabalho, a Prefeitura utiliza os dados para orientar ações estratégicas de desenvolvimento econômico, permitindo direcionar políticas públicas com maior eficiência, aproximar a qualificação profissional das demandas das empresas, fortalecer a intermediação de mão de obra e subsidiar iniciativas voltadas à atração de novos empreendimentos.

Segundo o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, compreender o comportamento do mercado é essencial para ampliar a empregabilidade. “Os dados mostram que Sumaré vive um ciclo consistente de crescimento. Mais importante do que acompanhar o saldo de empregos é entender onde estão surgindo as oportunidades e preparar nossa população para ocupá-las. É exatamente isso que fazemos por meio do PAT, dos cursos de qualificação, das parcerias com instituições de ensino e empresas, além das ações permanentes de desenvolvimento econômico. Nosso objetivo é conectar pessoas às oportunidades e criar um ambiente cada vez mais favorável para quem gera emprego e renda no município.”

Economia diversificada em Sumaré

O levantamento do Caged mostra que a geração de empregos ocorreu em todos os principais segmentos da economia, evidenciando a força e a diversificação da matriz econômica de Sumaré.

O setor de serviços liderou a criação de vagas, com saldo de 2.477 empregos, seguido pela agropecuária (152), indústria (94), construção civil (94) e comércio (85).

Esse desempenho, segundo a pasta, demonstra que diferentes setores vêm contribuindo para o crescimento econômico do município, fortalecendo a competitividade local e ampliando as oportunidades para trabalhadores de diferentes perfis.

Outro destaque do levantamento é a abrangência da geração de empregos. As mulheres responderam pelo maior saldo positivo do semestre, com 3.035 novas vagas, enquanto todas as faixas etárias apresentaram crescimento.

Os maiores destaques foram os jovens entre 18 e 24 anos, favorecendo o ingresso no primeiro emprego, e os trabalhadores entre 50 e 64 anos, demonstrando que o mercado local também amplia oportunidades para profissionais mais experientes.

Os dados apontam ainda que aproximadamente 78% das vagas geradas foram ocupadas por trabalhadores com ensino médio completo ou incompleto, informação utilizada pela administração municipal para direcionar a oferta de cursos de qualificação e formação profissional.

Referência regional

Ao final de junho, Sumaré contabilizava 67.338 empregos formais ativos. O município respondeu por 11,88% de todos os empregos líquidos gerados na Região Metropolitana de Campinas durante o primeiro semestre e por 39,46% das vagas criadas na Região do Polo Têxtil, consolidando-se como uma das principais referências regionais em desenvolvimento econômico.