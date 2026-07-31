O adolescente Yuri, de 13 anos, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (30), foi encontrado nesta sexta-feira (31), no Jardim Auxiliadora, em Hortolândia. A família confirmou que uma pessoa informou o local onde o garoto estava.
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Ele havia saído de bicicleta do Jardim Rosolen para ir à casa de um amigo, mas não chegou ao destino e nem retornou. Após a mobilização nas redes sociais e as buscas, o adolescente reencontrou a mãe e passa bem.
Família de Yuri registrou BO
A família está desesperada e registrou um Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.
Fernanda Daniel | Novo Momento
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