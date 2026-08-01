O uso das salas do Velório Municipal “Berto Lira” estará suspenso neste sábado (1º), das 11h30 às 16 horas, por causa de uma manutenção que será realizada pela CPFL na rede de energia elétrica da Avenida Tiradentes.
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Durante o serviço, o fornecimento de energia elétrica será cortado, impossibilitando o funcionamento do velório. Um comunicado já foi enviado às funerárias que utilizam o local, avisando sobre a suspensão do atendimento.
Fone do Berto Lira
Em caso de dúvidas, o telefone para contato com o Velório Municipal é (19) 3455-2145.
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