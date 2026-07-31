Prefeitura abre inscrições para Workshop de Sobremesas à Base de Café e Cítricos

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A Prefeitura de Nova Odessa abre, entre os dias 3 e 11 de agosto, as inscrições para o Workshop de Sobremesas à Base de Café e Cítricos. A capacitação é gratuita e destinada aos moradores do município com 14 anos ou mais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial, no setor de Merenda Escolar, localizado na Avenida Eddy de Freitas Crissiuma, nº 150.

O workshop será realizado na Rua São Paulo, nº 420, no bairro São Jorge, das 8h às 15h, oferecendo aos participantes a oportunidade de aprender técnicas e receitas de sobremesas que combinam café e frutas cítricas.

Para participar, é obrigatório comparecer ao curso usando calça comprida e tênis. A organização informa ainda que não serão fornecidas refeições durante a atividade.

A iniciativa busca incentivar a qualificação, o desenvolvimento de novas habilidades e a geração de oportunidades para os participantes.

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