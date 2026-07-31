Stand-up de Renato Albani chega a Americana com reflexões sobre a era digital e esgotamento nacional

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Americana recebe, neste sábado (1º), duas apresentações do stand-up “A Ignorância É Uma Dádiva”, com o humorista Renato Albani, considerado um dos fenômenos da comédia nacional. As sessões estão marcadas para as 19h e 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com e custam de R$ 72 a R$ 180.

Prestes a completar 40 anos, Albani utiliza o novo espetáculo para fazer rir com as transformações impostas pelo amadurecimento e o impacto da tecnologia nas relações humanas. “A nossa geração é a última que não cresceu com as redes sociais, que as pessoas não se esqueciam de viver”, reflete o comediante.

“Renato Albani está se tornando figura ilustre também em Americana. Seus espetáculos na cidade são sempre bem recebidos pelo público e não tenho dúvida nenhuma de que teremos mais uma noite memorável no Teatro Municipal Lulu Benencase”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O novo trabalho chega na esteira do sucesso de “Zona de Conforto”, espetáculo anterior que ultrapassou 600 sessões esgotadas e foi assistido por mais de 250 mil pessoas. Em 2023, Albani contabilizou 310 apresentações lotadas e, em 2024, repetiu o feito em 290 ocasiões. O humorista também se destaca no ambiente digital: seu especial gratuito no YouTube, “Assim Caminha a Humanidade”, que aborda com sagacidade as diferenças geracionais e as memórias de infância, já ultrapassou a marca de 2,2 milhões de visualizações.

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