Roubou Corona e quis se dar bem- A Guarda Municipal de Americana prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (30), um homem de 50 anos por furto qualificado e ameaça contra uma funcionária de um estabelecimento comercial localizado na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade. A ação rápida das equipes possibilitou a recuperação de todos os produtos furtados.

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A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) receber a informação de um furto em andamento. Ao chegarem ao local, os guardas fizeram contato com a funcionária da loja, que relatou que o autor havia subtraído diversos produtos e, durante a fuga, passou a ameaçá-la, afirmando ser integrante de uma facção criminosa e determinando que ela não acionasse a polícia, sob a ameaça de retornar ao estabelecimento.

Com as características físicas e das vestimentas repassadas pela vítima, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o suspeito por volta das 21h10, na Rua Antônio Lobo. A abordagem contou com o apoio da equipe da Romu.

Acharam a Corona e os chocolates

Durante a revista pessoal, os guardas encontraram, no interior da bolsa que o homem carregava, diversos produtos compatíveis com os furtados no comércio. Os objetos foram reconhecidos pela vítima, que também compareceu à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para prestar depoimento e formalizar representação pelo crime de ameaça.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de furto e ameaça. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.