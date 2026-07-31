O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre o recapeamento da Avenida Nicolau João Abdalla no bairro Carioba.

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No documento o parlamentar relata que moradores e usuários da Avenida Nicolau João Abdalla têm manifestado preocupação com o estado de conservação da via, relatando dificuldades para trafegar com segurança, especialmente em períodos de chuva, quando os buracos ficam encobertos pela água, aumentando consideravelmente o risco de acidentes e de danos aos veículos.

Frisa Pastor Miguel

“A Avenida Nicolau João Abdalla exerce papel estratégico na mobilidade urbana de Americana, pois estabelece ligação com a Rodovia Anhanguera e atende diversos bairros da cidade, sendo utilizada diariamente por um grande fluxo de veículos de passeio, transporte coletivo, caminhões e veículos de prestação de serviços. Dessa forma, a precariedade do pavimento afeta diretamente o deslocamento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas da região”, comenta Pastor Miguel.

O autor questiona se existe previsão para a execução do recapeamento asfáltico da Avenida Nicolau João Abdalla; qual é a previsão para o início e a conclusão da obra; se a avenida está incluída em algum cronograma de recuperação da malha viária do município e se existe previsão para a realização de serviços de tapa-buracos e manutenção periódica na via.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.