O comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), Moisés Sabino Zechetto, foi promovido ao posto de coronel e passou oficialmente para a reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial desta sexta-feira (31).

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Após dois anos à frente do batalhão, Zechetto encerra sua missão na direção da unidade, deixa um legado de serviços prestados à segurança pública na região.

Novo comandante

Com a mudança, o major Saulo Vieira Runho assume interinamente o 19º BPM/I, dando continuidade às ações de policiamento nos municípios atendidos pela unidade.