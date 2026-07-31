Concurso cultural vai premiar estudantes da rede pública de Americana

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Estudantes dos 4º, 5º e 6º anos das escolas públicas de Americana poderão participar do concurso cultural promovido pela Mobilização “Passos Que Salvam”, campanha de prevenção ao câncer infanto-juvenil. Os detalhes da iniciativa foram discutidos entre o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, e a idealizadora do projeto, Dryele Giglioli da Silva.

As crianças participantes vão criar um desenho dos mascotes do projeto, a Mamu, e do Propósito Que Cura, a Lumi, criando também uma frase sobre cuidado, amor e salvar vidas. A ilustração deve ser feita pela criança e sem o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Os participantes concorrem a prêmios como um videogame, uma bicicleta e um tablet para as três primeiras colocações.

Cartazes informativos sobre a campanha serão distribuídos às 11 unidades de Ensino Fundamental nas próximas semanas. O calendário do concurso cultural está em alinhamento com a unidade de Educação Básica da secretaria, em atenção ao calendário escolar de 2026.

“Ações de promoção da saúde, do bem-estar e do autocuidado das crianças estão presentes no conteúdo pedagógico da rede municipal de ensino e novo concurso cultural traz um reforço para estas iniciativas desenvolvidas nas escolas”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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