O Teatro Municipal de Nova Odessa recebe, neste sábado (1º/08), às 15h, o espetáculo “Uma Ilha Fora do Mapa”, uma comédia que promete levar o público a boas gargalhadas. A peça tem entrada gratuita e os ingressos serão distribuídos na bilheteria, com uma hora de antecedência (sujeito à lotação).

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Trata-se de um projeto realizado pela Mercúrio Cultural, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo – ProAC, com apoio do Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa.

A história narra a aventura ecológica, adaptada do livro da atriz Regiane Alves. “A diversão da criançada já está garantida neste sábado. A peça teatral tem patrocínio da Canal Artefatos Metálicos, além do apoio da LS Nogueira e do nosso Departamento de Cultura e Turismo. A entrada é franca e é uma boa opção para o público infantojuventil”, disse a responsável pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martinhão.

O espetáculo acompanha os irmãos Antônio e João, duas crianças apaixonadas pela natureza. Durante um passeio à praia, eles são levados pelo mar até uma ilha repleta de plástico, onde embarcam em uma emocionante jornada ao lado dos animais marinhos e descobrem a importância da preservação dos oceanos. Para conseguir voltar para casa, eles precisarão aprender sobre preservação ambiental e descobrir novas formas de cuidar do planeta.

Musical no Teatro

O musical poético e cheio de aventura é um convite à reflexão sobre os impactos do lixo plástico nos oceanos. A encenação aposta no humor para aproximar o público infantil de temas ligados à sustentabilidade, utilizando linguagem inspirada nos animes, mangás e no universo do K-Pop.