Blitz tech- A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou uma fiscalização de trânsito na manhã sexta-feira (31), na Avenida Anhanguera, sentido Centro.

+ NOTÍCIAS  NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na ocasião, as abordagens aos motoristas foram realizadas com o apoio do sistema Alerta Brasil, que utiliza câmera para ler as placas dos veículos e identificar eventuais irregularidades. A tecnologia estava sendo operada pouco antes do bloqueio, possibilitando que os guardas fossem orientados sobre quais motoristas abordar.

Blitz tech

Ao todo, foram 38 automóveis vistoriados, com nove autuações emitidas, um automóvel e uma motocicleta recolhidos ao Pátio Municipal e três condutores notificados via TRD (Termo de Remoção/Recolha de Documentos) para, posteriormente, apresentar os veículos regularizados.

Além disso, foi abordado um condutor que precisará apresentar seu veículo na Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) para uma vistoria mais detalhada pela autoridade de trânsito, por conta de sinais de irregularidades em seu escapamento.

Blitz tech

“Manter a fiscalização ativa é essencial para garantir que os veículos em circulação estejam em conformidade com a legislação. Essa atuação protege motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, promovendo um trânsito mais seguro para todos”, destacou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

Leia Mais  notícias da cidade e região    