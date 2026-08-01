Blitz tech- A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou uma fiscalização de trânsito na manhã sexta-feira (31), na Avenida Anhanguera, sentido Centro.

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Na ocasião, as abordagens aos motoristas foram realizadas com o apoio do sistema Alerta Brasil, que utiliza câmera para ler as placas dos veículos e identificar eventuais irregularidades. A tecnologia estava sendo operada pouco antes do bloqueio, possibilitando que os guardas fossem orientados sobre quais motoristas abordar.

Ao todo, foram 38 automóveis vistoriados, com nove autuações emitidas, um automóvel e uma motocicleta recolhidos ao Pátio Municipal e três condutores notificados via TRD (Termo de Remoção/Recolha de Documentos) para, posteriormente, apresentar os veículos regularizados.

Além disso, foi abordado um condutor que precisará apresentar seu veículo na Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) para uma vistoria mais detalhada pela autoridade de trânsito, por conta de sinais de irregularidades em seu escapamento.

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“Manter a fiscalização ativa é essencial para garantir que os veículos em circulação estejam em conformidade com a legislação. Essa atuação protege motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, promovendo um trânsito mais seguro para todos”, destacou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

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