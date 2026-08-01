Posto Local do Trabalho de Nova Odessa oferece oportunidades em diversas áreas

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Posto Local do Trabalho de Nova Odessa oferece oportunidades em diversas áreas

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 36 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município com experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o endereço eletrônico [email protected], informando o nome da vaga. Outra opção é enviar pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

Confira as vagas:  

ALMOXARIFE  Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

ANALISTA DE LABORATÓRIO E CONTROLE DE QUALIDADE  Graduação em Engenharia Química ou Químico Industrial. Experiência na função e no ramo automotivo será um diferencial, assim como a certificação IATF, Inglês nível intermediário ou avançado, residir em Americana, Santa Bárbara D’Oeste ou Nova Odessa. Salário a combinar, almoço no local, vale-transporte, vale-alimentação, PLR, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, auxilio curso de Inglês. (1 vaga)

AUDITOR DE PREVENÇÃO E PERDAS  Ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência prévia na área ou função similar. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass. (1 vaga)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL  Cursando ou concluído Técnico em Química ou Engenharia Química, maior de 18 anos, residir em Nova Odessa ou região. Não é necessário experiência. Para trabalhar de segunda a sexta, das 07h30 às 17h18. Salário a combinar, refeição no local, vale-alimentação R$ 200,00, vale-transporte ou mobilidade R$ 200,00, Totalpass, plano de saúde. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA  Com ou sem experiência. Residir em Nova Odessa. Salário R$ 1.837,20, vale-refeição, cesta básica R$ 144,00, assiduidade R$ 300, condução, Totalpass. (1 vaga)

CAPTADOR DE IMÓVEIS  Experiência na área será um diferencial. (1 vaga)

CONFERENTE DE INVENTÁRIO – Ensino médio completo, disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras + cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass, adicional noturno 20%. (1 vaga)

CONSULTOR DE CONSÓRCIO  Ensino médio completo. Experiência com vendas de consórcio ou seguros. De segunda a sexta, das 08h30 às 18h, e sábado, das 08h30 às 13h. Comissionista, vale-refeição, vale-transporte, convênio médico, Totalpass, convênio Senac e Sesc. (1 vaga)

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE  Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

ELETRICISTA MONTADOR  Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

EMBALADOR  Ensino médio completo, desejável primeira experiência profissional. Residir em Nova Odessa ou ter fácil acesso. Para trabalhar de segunda a quinta, das 7h às 17h, e, sexta, das 7h às 16h. Salário R$ 2.293,00, refeição no local, cartão Alelo R$ 265,00, vale-transporte. (1 vaga)

FERRAMENTEIRO – Curso na área e experiência comprovada. Para trabalhar de segunda a sexta, das 07h30 às 17h28. Salário a combinar, vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico e odontológico, café da manhã no local. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino médio completo, curso técnico em Mecânica de manutenção, Mecânica industrial ou Tecnólogo em automação industrial. Experiência na área. (1 vaga)

MEIO OFICIAL DE MONTAGEM DE PRÉ-FABRICADO  Experiência em montagem. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, benefícios. (1 vaga)

MONTADOR DE PRÉ-FABRICADO – Experiência em montagem. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, benefícios. (1 vaga)

MOTORISTA DE ÔNIBUS  Com CNH D. Cursos de transporte coletivo, EAR e de transporte escolar serão um diferencial. Escala de revezamento, salário R$ 3.788,40, vale-refeição, cesta básica, PLR, prêmio mensal. (1 vaga)

OPERADOR DE FUNDIÇÃO  Ensino médio completo. Desejável experiência em processos de fundição ou indústria metalúrgica, conhecimento em operação de máquinas industriais. Disponibilidade para trabalhar em turnos. (5 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA  Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência. (3 vagas)

OPERADOR DE PRODUÇÃO  Ambos os sexos. Ensino fundamental completo. Não é necessário experiência. Escala 6×1 e 6×2, das 13h30 às 22h20. Salário a combinar, convênio médico, fretado, vale-alimentação, alimentação no local, Gympass, PLR. (5 vagas)

OPERADOR DE REBARBAÇÃO  Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de produção, fundição ou acabamento de peças metálicas. Conhecimento básico em instrumentos de medição. Noções de leitura e interpretação de desenhos técnicos. (3 vagas)

OPERADOR DE USINAGEM  Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de usinagem. Conhecimento básico em instrumentos de medição. (3 vagas)

ORÇAMENTISTA  Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

 

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