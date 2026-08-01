Posto Local do Trabalho de Nova Odessa oferece oportunidades em diversas áreas

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O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 36 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município com experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o endereço eletrônico [email protected], informando o nome da vaga. Outra opção é enviar pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

Confira as vagas:

ALMOXARIFE – Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

ANALISTA DE LABORATÓRIO E CONTROLE DE QUALIDADE – Graduação em Engenharia Química ou Químico Industrial. Experiência na função e no ramo automotivo será um diferencial, assim como a certificação IATF, Inglês nível intermediário ou avançado, residir em Americana, Santa Bárbara D’Oeste ou Nova Odessa. Salário a combinar, almoço no local, vale-transporte, vale-alimentação, PLR, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, auxilio curso de Inglês. (1 vaga)

AUDITOR DE PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência prévia na área ou função similar. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass. (1 vaga)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL – Cursando ou concluído Técnico em Química ou Engenharia Química, maior de 18 anos, residir em Nova Odessa ou região. Não é necessário experiência. Para trabalhar de segunda a sexta, das 07h30 às 17h18. Salário a combinar, refeição no local, vale-alimentação R$ 200,00, vale-transporte ou mobilidade R$ 200,00, Totalpass, plano de saúde. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com ou sem experiência. Residir em Nova Odessa. Salário R$ 1.837,20, vale-refeição, cesta básica R$ 144,00, assiduidade R$ 300, condução, Totalpass. (1 vaga)

CAPTADOR DE IMÓVEIS – Experiência na área será um diferencial. (1 vaga)

CONFERENTE DE INVENTÁRIO – Ensino médio completo, disponibilidade de horário. Desejável técnico na área de logística. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã e da tarde, vale-refeição, assistência médica, convênio compras + cesta de Natal, assistência odontológica, Gympass, adicional noturno 20%. (1 vaga)

CONSULTOR DE CONSÓRCIO – Ensino médio completo. Experiência com vendas de consórcio ou seguros. De segunda a sexta, das 08h30 às 18h, e sábado, das 08h30 às 13h. Comissionista, vale-refeição, vale-transporte, convênio médico, Totalpass, convênio Senac e Sesc. (1 vaga)

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE – Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

ELETRICISTA MONTADOR – Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

EMBALADOR – Ensino médio completo, desejável primeira experiência profissional. Residir em Nova Odessa ou ter fácil acesso. Para trabalhar de segunda a quinta, das 7h às 17h, e, sexta, das 7h às 16h. Salário R$ 2.293,00, refeição no local, cartão Alelo R$ 265,00, vale-transporte. (1 vaga)

FERRAMENTEIRO – Curso na área e experiência comprovada. Para trabalhar de segunda a sexta, das 07h30 às 17h28. Salário a combinar, vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico e odontológico, café da manhã no local. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Ensino médio completo, curso técnico em Mecânica de manutenção, Mecânica industrial ou Tecnólogo em automação industrial. Experiência na área. (1 vaga)

MEIO OFICIAL DE MONTAGEM DE PRÉ-FABRICADO – Experiência em montagem. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, benefícios. (1 vaga)

MONTADOR DE PRÉ-FABRICADO – Experiência em montagem. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, benefícios. (1 vaga)

MOTORISTA DE ÔNIBUS – Com CNH D. Cursos de transporte coletivo, EAR e de transporte escolar serão um diferencial. Escala de revezamento, salário R$ 3.788,40, vale-refeição, cesta básica, PLR, prêmio mensal. (1 vaga)

OPERADOR DE FUNDIÇÃO – Ensino médio completo. Desejável experiência em processos de fundição ou indústria metalúrgica, conhecimento em operação de máquinas industriais. Disponibilidade para trabalhar em turnos. (5 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência. (3 vagas)

OPERADOR DE PRODUÇÃO – Ambos os sexos. Ensino fundamental completo. Não é necessário experiência. Escala 6×1 e 6×2, das 13h30 às 22h20. Salário a combinar, convênio médico, fretado, vale-alimentação, alimentação no local, Gympass, PLR. (5 vagas)

OPERADOR DE REBARBAÇÃO – Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de produção, fundição ou acabamento de peças metálicas. Conhecimento básico em instrumentos de medição. Noções de leitura e interpretação de desenhos técnicos. (3 vagas)

OPERADOR DE USINAGEM – Ensino médio completo. Experiência mínima de 1 ano na área de usinagem. Conhecimento básico em instrumentos de medição. (3 vagas)

ORÇAMENTISTA – Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição; convênio médico, odontológico e farmácia; seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira. (1 vaga)

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